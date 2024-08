Βρέθηκε το νερό που είχε κάποτε ο Άρης – Κρύβεται σε ταμιευτήρες βαθιά κάτω από τη επιφάνεια

Η ανάλυση των δεδομένων από το σεισμόμετρο στο σκάφος Insight της Nasa έδειξαν ότι στον Άρη κρύβεται σε μεγάλο βάθος απόθεμα νερού σε υγρή μορφή.

Τα ευρήματα προέρχονται από τη νέα ανάλυση των πληροφοριών που έστειλε στη Γη το Insight, το οποίο προσεδαφίστηκε στον πλανήτη το 2018.

Στο παρελθόν άλλες αποστολές είχαν εντοπίσει παγωμένο νερό στους πόλους του Άρη και ενδείξεις ατμών στην ατμόσφαιρα. Είναι όμως η πρώτη φορά που ανακαλύπτεται νερό σε υγρή μορφή, αναφέρει το BBC.

Στο «πακέτο» των επιστημονικών οργάνων που μετέφερε το Insight ήταν και ένα σεισμόμετρο το οποίο για τέσσερα χρόνια κατέγραφε δονήσεις από το εσωτερικό του Κόκκινου Πλανήτη. Συνολικά κατέγραψε πάνω από 1.300 σεισμούς ως την απενεργοποίηση του σκάφους τον Δεκέμβριο του 2022.

Όπως εξήγησε καθηγητής που συμμετείχε στην έρευνα, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τις ίδιες μεθόδους για την αναζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι ταμιευτήρες νερού στον Άρη υπολογίζεται ότι είναι σε βάθος 10-20 χιλιομέτρων, ένα βάθος απαγορευτικό για άντληση.

Αν και ο ανιχνευτής Insight ήταν σε θέση να καταγράψει δεδομένο μόνο απευθείας κάτω από το σκάφος, οι ερευνητές περιμένουν ότι θα υπάρχουν παρόμοιες δεξαμενές σε ολόκληρο τον πλανήτη. Σε περίπτωση που ισχύει αυτό, εκτιμούν ότι υπάρχει αρκετό υγρό νερό στον Άρη για να σχηματίσει ένα στρώμα σε όλη την επιφάνεια που θα έχει βάθος μεγαλύτερο από ένα χιλιόμετρο.

Στο μακρινό παρελθόν ο Άρης είχε πολύ νερό, αλλά εδώ και τρία δισεκατομμύρια χρόνια ο Άρης είναι μια έρημος. Το κάνουν σαφές τα χαρακτηριστικά στην επιφάνεια που είναι όμοια με τη Γη, όπως οι ξεραμένες κοίτες και μια σειρά από χημικές ενώσεις σε πετρώματα που σχηματίζονται μόνο μέσα σε νερό.

Η ανακάλυψη θα μπορούσε επίσης να υποδείξει έναν ακόμη στόχο για τη συνεχιζόμενη έρευνα για ενδείξεις ζωής στον Άρη.

Η έρευνα δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences.

Πηγή: protothema.gr