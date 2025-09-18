Ξανά για έγκριση μετά τις τροποποιήσεις ο φάκελος της μετεγκατάστασης των Ρομά (video)

Μετά την επιστολή-κραυγή από τους κατοίκους της Αγίας Τριάδας για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται εδώ και 39 χρόνια εγκλωβισμένοι με τις ιδιοκτησίες τους να έχουν καταπατηθεί, εξελίξεις ήρθαν στο φως, καθώς ο φάκελος της μετεγκατάστασης των Ρομά στην Μπιρμπίτα, προωθείται ξανά στην αρμόδια Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Φτώχειας, με τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Καλαμάτας στη ζώνη αυτή που θα ελευθερωθεί, πρόκειται να αναπτυχθεί τόσο το νέο Αστυνομικό Μέγαρο, όσο και ο πυροσβεστικός Σταθμός.