Ξεκινά αύριο 10 Οκτωβρίου 2024 ο 5ος Διεθνής Διαγωνισμός και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας (video)

Τριάντα μία χορωδίες από 16 χώρες και πάνω από 900 χορωδούς υποδέχεται η Καλαμάτα για ένα μεγάλο «πανηγύρι» της χορωδιακής μουσικής, που ξεκινά αύριο Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2024 και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 13 του μήνα.

Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης BEST ο πρόεδρος της Φάρις κ. Σωτήρης Κριτσωτάκης.

Η πόλη είναι στολισμένη με αφίσες, banners, λάβαρα, ενώ οι σημαίες των χωρών απ’ όπου προέρχονται οι συμμετέχουσες χορωδίες, κοσμούν την Κεντρική Πλατεία – Βασιλέως Γεωργίου. Όλα είναι έτοιμα, ενώ απόψε γίνεται η γενική πρόβα της τελετής έναρξης, που θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Τέντα αύριο Πέμπτη, με ώρα έναρξης 20.00.

Σε συνέντευξη Τύπου, σήμερα Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2024, ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε -μεταξύ άλλων- τα εξής:

«Η μουσική ενώνει, καθώς αποτελεί κοινή γλώσσα που μιλάει στις καρδιές όλου του κόσμου. Η χορωδιακή μουσική, ωστόσο, προσφέρει συγκινήσεις και μοναδικές, μαγικές στιγμές αρμονίας.

Η Καλαμάτα, για 5η φορά φιλοξενεί μία σπουδαία διοργάνωση. Μία διοργάνωση – θεσμό για την περιοχή μας, καθώς η εξέλιξη του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ και Διαγωνισμού Χορωδιών έρχεται να επιβεβαιώσει την σύνδεση της πόλης με τη χορωδιακή μουσική, αλλά και τη σχέση της Καλαμάτας με τον Πολιτισμό και την παράδοση.

Ως Δήμαρχος επιτρέψτε μου να εκφράσω στο πρόσωπο του καλλιτεχνικού διευθυντή κ. Romans Vanags, τις ευχαριστίες μας προς τον πολιτιστικό οργανισμό Interkultur, με τον οποίο έχουμε εξαιρετική συνεργασία.

Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας επισκεφτούν την Καλαμάτα και να απολαύσουν στιγμές χορωδιακής μουσικής, σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Καλή επιτυχία στον 5ο Διεθνή Διαγωνισμό και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας!».

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διαγωνισμού Romāns Vanags ανέφερε ότι είναι ευτυχής που βρίσκεται και πάλι στην Καλαμάτα, μετά τα δύο χρόνια. Εκτίμησε ότι το Φεστιβάλ θα είναι επιτυχημένο, τονίζοντας ότι το Φεστιβάλ της Καλαμάτας είναι από τα σημαντικότερα που διοργανώνει η Interkultur παγκοσμίως. Ο Romāns Vanags ευχαρίστησε ιδιαίτερα το Δήμο Καλαμάτας για τη σημαντική στήριξη στο θεσμό, τους χορωδούς που θα συμμετάσχουν και απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες να το παρακολουθήσουν.

Από την πλευρά του ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Στάθης Γυφτάκης εξέφρασε τη συγκίνησή του για την έναρξη του 5ου Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας, ευχαριστώντας με τη σειρά του τον Δήμαρχο Καλαμάτας και το Δήμο για τη στήριξη.

Τέλος, πρόσκληση προς τους πολίτες να «αγκαλιάσουν» τις εκδηλώσεις απηύθυνε, ο Πρόεδρος της Κ.Ε. Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5ος Διεθνής Διαγωνισμός και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας

5th Kalamata International Choir Competition & Festival

10-14 Οκτωβρίου 2024| October 10-14, 2024

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 | THURSDAY, OCTOBER 10, 2024

Τέντα Αθλητικό Κέντρο | Tenta Sports Hall

20:00 Εναρκτήρια Συναυλία του 5ου Διεθνούς Διαγωνισμού & Φεστιβάλ Χορωδιών

Καλαμάτας | Opening Concert of the 5th Kalamata International Choir Competition & Festival

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 |FRIDAY, OCTOBER 11 , 2024

Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας»|Kalamata Music School «Maria Callas»

11:00 Συναυλία Φιλίας |Friendship Concert

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Μεγάλη Αίθουσα |Kalamata Dance Megaron – Great Hall

14:00 -17.00 Διαγωνισμός στην Κατηγορία F – Παράδοση|Competition in category F – Folklore

Αμφιθέατρο Θεόδωρος Αγγελόπουλος|Theo Angelopoulos Amphitheatre

15:00 Συναυλία Φιλίας | Friendship Concert

Αμφιθέατρο Θεόδωρος Αγγελόπουλος|Theo Angelopoulos Amphitheatre

18:00 -18:30 Διαγωνισμός στην Κατηγορία P-Ποπ, Τζαζ, Γκόσπελ | Competition in category P – Pop, Jazz, Gospel

Κεντρική Πλατεία | Central Square

20:00 Συναυλία Φιλίας | Friendship Concert

Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης | Ancient Theater of Messene

20:00 Εορταστική Συναυλία–Celebration Concert

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 | SATURDAY, OCTOBER 12, 2024

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Μεγάλη Αίθουσα|Kalamata Dance Megaron – Great Hall

10:00-12:00 Διαγωνισμός στην Κατηγορία G – Παιδικές και Νεανικές Χορωδίες | Competition in category G – Children’s and Youth Choirs

Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών |Holy Taxiarches Church

15:00-17:15 Διαγωνισμός στην κατηγορία S – Θρησκευτική Μουσική a cappella

Competition in category S – Sacred Choral Music a cappella

Αμφιθέατρο Θεόδωρος Αγγελόπουλος |Theo Angelopoulos Amphitheatre

15:00 Συναυλία Φιλίας | Friendship Concert

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Μεγάλη Αίθουσα |Kalamata Dance Megaron – Great Hall

20:00-22:20 Διαγωνισμός στην Κατηγορία Α – Μικτές και Χορωδίες Ίδιων Φωνών με βαθμό δυσκολίας Ι |Competition in category A – Choirs of Mixed and Equal Voices with difficulty level I

Κεντρική Πλατεία |Central Square

20:00 Συναυλία Φιλίας | Friendship Concert

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 | SUNDAY, OCTOBER 13, 2024

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Μεγάλη Αίθουσα |Kalamata Dance Megaron – Great Hall

10:00-11:00 Διαγωνισμός στην Κατηγορία Β – Μικτές και Χορωδίες Ίδιων Φωνών με βαθμό δυσκολίας ΙΙ |Competition in category B – Choirs of Mixed and Equal Voices with difficulty level II

Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων | Municipal Railway Park Kalamata

11:00 Συναυλία Φιλίας | Friendship Concert

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας– Μεγάλη Αίθουσα |Kalamata Dance Megaron– Great Hall

14:30 Διαγωνισμός Μεγάλου Βραβείου |Grand Prize Competition *

Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας |Historical Town Hall of Kalamata

18:00 Παρέλαση των Χορωδιών από το Ιστορικό Κέντρο μέχρι την Κεντρική

Πλατεία συνοδεία Φιλαρμονικών | Colorful Choir Parade from the Historic Centre to the Central Square accompanied by Marching Bands

Κλειστό Γυμναστήριο Τέντα |Tenta Sports Hall

20:00 Τελετή Βραβεύσεων | Award Ceremony

Ακολούθως / Subsequently: Πάρτυ Χορωδιών | Choir Party

ελεύθερη είσοδος |entrance free

f: Δήμος Καλαμάτας – Municipality of Kalamata www.kalamata.gr www.interkultur.com/kalamata2024

www.kalamatafaris.gr twitter : kalamata_GR

f:/choircompetitionkalamata t: #kalamata2024

tel: 272140 3902 , 27210 93913