Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για την 16η Ανάβαση Ταϋγέτου 2025

Ο Σ.Π.Ο.Κ. ‘’O Ευκλής’’ διοργανώνει με την έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας αγώνα δρόμου κατηγορίας ‘’Ποδηλασία για όλους’’ στο αγώνισμα αντοχής, με την επωνυμία “16η Ανάβαση Ταϋγέτου 2025”, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στην Καλαμάτα στην περιοχή του Ταϋγέτου.

Ο αγώνας είναι κατηγορία ‘’Ποδηλασία για όλους’’ και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ποδηλάτες ΄Ανδρες και Γυναίκες άνω των 17 ετών, σε κοινή κατάταξη ανά φύλο.

Όπως γνωστοποίησε ο διοργανωτής σύλλογος, ο αγώνας περιλαμβάνεται στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ο.Π. και δίνει βαθμολογία στην ατομική και σωματειακή κατάταξη της Ε.Ο.Π.. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

– Ανδρών Ελίτ και Νέων Ανδρών.

– Γυναικών Ελίτ και Νέων Γυναικών.

– Μάστερς (Άνδρες και Γυναίκες) Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄.

– Sportive Ανδρών και Sportive Γυναικών.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ:

Λιμάνι Καλαμάτας (μπροστά από το Λιμεναρχείο Προεκκίνηση) – Τσαμαδού (πίσω από τις αποθήκες Λιμανιού) – Ναυαρίνου – Ξενοδοχείο ‘’Φιλοξένεια’’ – Κόμβος Ξενοδοχείου ‘’Φωτεινής’’ – Λακωνικής – Περιφερειακός έως κόμβο Σπάρτης (Εκκίνηση) – Εθνική Οδός Καλαμάτας/Σπάρτης – Τουριστικό Ταϋγέτου (Τερματισμός).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: