Ξεκίνησε η συμπαραγωγή ντοκιμαντέρ Ελλήνων και Βάσκων Κινηματογραφιστών

Καρπούς αποδίδει η πρωτοποριακή συνεργασία του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου (ΔΦΝΠ) με το Διεθνές Φεστιβάλ Zinebi, του Μπιλμπάο της Ισπανίας, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ ντοκιμαντέρ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των σεναρίων, τριών ελληνικών και τριών βασκικών, σε εξέλιξη βρίσκεται πλέον η συμπαραγωγή ενός σπονδυλωτού ντοκιμαντέρ, γύρω από την «Διεκδίκηση της Ελευθερίας», συνολικής διάρκειας 90 λεπτών.

Πιο συγκεκριμένα, τα 3 ελληνικά σενάρια που εγκρίθηκαν για να συμμετέχουν στην συμπαραγωγή είναι:

«ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΓΚΕΡΝΙΚΑ» της Ισμήνης Σακελλαροπούλου.

Δύο μαρτυρικές πόλεις, που έχουν χαρακτηριστεί σύμβολα ελευθερίας στο παρελθόν, γίνονται στόχος ανελέητων επιθέσεων του Αδόλφου Χίτλερ. Στο ντοκιμαντέρ θα γίνει προσπάθεια να αποτυπωθεί η εντυπωσιακή κοινή τους πορεία στον παγκόσμιο χάρτη της Ιστορίας.

«ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΣΑ» του Γιώργου Δανόπουλου.

Ο Μαρίνος και ο Χαρίλαος είναι δύο νέοι με κοινό παρελθόν, διαφορετικό παρόν, μα ίσως κοινό μέλλον. Ένα μέλλον ελεύθερο.

Ο Μαρίνος μέσα στη Φυλακή Νέων Αυλώνας, ο Χαρίλαος, έχοντας αποφυλακιστεί πρόσφατα απ’ αυτήν. Τί σημαίνει για τον καθένα ο εγκλεισμός και τί η ελευθερία.

«ΜΑΡΙΑ, Ο ΕΚΚΩΦΑΝΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ» της Καλλιόπης Λεγάκη.

Η ταινία αναφέρεται στην πορεία ζωής της Μαρίας Κατσικαδάκου – Cyber, μιας γυναίκας που αγωνίζεται για την κατάκτηση και την αναγνώριση των σεξουαλικών της δικαιωμάτων, σε μια κοινωνία που βρίσκεται ακόμα δέσμια των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων.

Από βασκικής πλευράς, επιλέχθηκαν τα παρακάτω σενάρια:

DISENCHANTED των Marisol Gil Antillano & Aleix Aguilá.

Μια διερεύνηση της διαρκούς «πάλης» που υπάρχει με την έννοια των λέξεων, με την προσπάθεια να τις πάρουμε υπό την

κατοχή μας, ειδικά τα πομπώδη λόγια, τα εμπνευσμένα, όπως η Ελευθερία και η Δικαιοσύνη.

THE OTHER LIGHT της Paula Gómez González.

Στο ντοκιμαντέρ, η οικειότητα της ζωής στη συνταξιοδότηση, η ανάδειξη του ιδιωτικού χώρου μακρυά από τα μεγάλα αστικά κέντρα και η αξία των άυλων πραγμάτων συγκρίνεται με την υπερέκθεση στον δημόσιο χώρο, τον καταναλωτισμό και την έξαρση των Νέων Τεχνολογιών.

Α MORNING PORTRAIT του Marcos Urquijo Yáñez.

Λαμβάνοντας ως αφετηρία τα δημοψηφίσματα που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα το 1973 και την Ισπανία το 1978, το ντοκιμαντέρ αντικατοπτρίζει τις ιδέες της εξορίας, της ουτοπίας και των συνόρων μέσα από τα πλάνα που βρέθηκαν σε αρχειακές ταινίες.

Η συμπαραγωγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2022, ωστόσο, μία πρώτη γεύση θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε κατά την διάρκεια του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στις 4-13 Φεβρουαρίου 2022. Εκεί, οι συντελεστές θα παρουσιάσουν την εξέλιξη της εργασίας τους στο κοινό του Φεστιβάλ.

Το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα θα προβληθεί στα δύο συνεργαζόμενα Φεστιβάλ, στο μεν Zinebi, τον Νοέμβριο του 2022, στο δε Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, τον χειμώνα του 2023, καθώς και στο Faitodoc της Νάπολης της Ιταλίας αλλά και σε άλλα ευρωπαϊκά συνεργαζόμενα φεστιβάλ.

Ελληνικές προβολές στο φετεινό Zinebi

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φεστιβάλ, το 63ο Zinebi Film Festival που πραγματοποιείται σε λίγες ημέρες (12-19 Νοεμβρίου 2021) φιλοξενεί τρεις επιλεγμένες ελληνικές ταινίες από το πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου των τελευταίων τριών ετών.

Αυτές είναι:

– “Ένα δέντρο θυμάται”, του Κωνσταντίνου Φόλλα, για τη σφαγή στο χωριό Λίντιτσε από τους Nαζί, ως αντίποινα για τη δολοφονία του Ράινχαρντ Χάιντριχ.

– “Ευτυχισμένοι πρίγκηπες”, του Πάνου Δεληγιάννη, που παρακολουθεί μια ομάδα παιδιών σε μία από τις πιο σκληρές φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο, καταγράφοντας το ξεκίνημα της ενασχόλησής τους με την Τέχνη του Θεάτρου και

– “Γαβριέλα, η Γερμανίδα με το ποδήλατο” του Δομήνικου Ιγνατιάδη, που παρουσιάζει την ιστορία μιας γυναίκας, γεννημένης στη μεταπολεμική Γερμανία και την ακαταμάχητη ανάγκη της να ζή́σει, να αγαπή́σει και να έχει αξία.

Το τελευταίο αυτό ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στην προσεχή 8η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, τον Φεβρουάριο.

ΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ

ΙΣΜΗΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η Ισμήνη Σακελλαροπούλου είναι σκηνοθέτις- σεναριογράφος- θεατρολόγος, ηθοποιός και υπ. διδάκτωρ στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο ΕΚΠΑ.

Έχει σκηνοθετήσει θεατρικές παραστάσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο καθώς και ταινίες ντοκιμαντέρ μικρού και μεγάλου μήκους, οι οποίες συμμετείχαν και διακρίθηκαν σε φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού (Δικαίωση 3368, Μπαμπούσκα- Η τελευταία κούκλα,Fragmenta κα). Επίσης έχει λάβει πολλές διακρίσεις με μαθητικά βίντεο ως εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σπούδασε θεωρία ηχοληψίας και Ιστορία Κινηματογράφου.

Εργάστηκε ως ηχολήπτης και δημιουργός βίντεο στην Εθνική Λυρική Σκηνή για δέκα χρόνια. Το 2010 δημιούργησε το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους «Οπερέτα, ο κόσμος σου», με σκοπό να αποτραπεί το κλείσιμο της σκηνής της οπερέτας στο θέατρο Ακροπόλ.

Εργάστηκε ως διευθυντής Φωτογραφίας και οπερατέρ σε πολλές παραγωγές του Κινηματογράφου και της Διαφήμισης καθώς επίσης της θεατρικής και μουσικής σκηνής.

Το 2018 δημιούργησε το ντοκιμαντέρ «Ρίτα», το οποίο συμμετείχε σε 30 φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού και βραβεύτηκε σε 7 από αυτά.

Αυτόν τον καιρό ολοκληρώνει το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους A.T.H.E.N.S. Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης που κινηματογραφήθηκε σε διάστημα 4 χρόνων.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΕΓΑΚΗ

Η Καλλιόπη Λεγάκη είναι σεναριογράφος και σκηνοθέτις. Γεννήθηκε στον Πειραιά και σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Παράλληλα έκανε σπουδές Κινηματογράφου και τηλεόρασης στη Σχολή Σταυράκου, ενώ από το 1996 εργάζεται επαγγελματικά στον χώρο του ντοκιμαντέρ και της μικρού μήκους ταινίας. Έχει συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει πάρει πολλά βραβεία και διακρίσεις.

MARISOL GIL ANTILLANO

Γεννήθηκε στη Μαδρίτη το 1978. Το 1996 ξεκίνησε τις σπουδές της στον Κινηματογράφο, στη Σχολή Metropolis στη Μαδρίτη, όπου ολοκλήρωσε την πρώτη της ταινία ως σκηνοθέτις. Αργότερα, σπούδασε Οπτικοακουστικές Επικοινωνίες στο Πανεπιστήμιο Pontifical στη Σαλαμάνκα.

Το 2004 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στη Γλώσσα Τεκμηρίωσης, στο Πανεπιστήμιο της Χώρας των Βάσκων, ενώ, το 2009 εισήχθη στη Σχολή Κινηματογράφου KINEMA, στο Τμήμα Μοντάζ και post-production.

Το 2013 γίνεται μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Histeria Kolektiboa. Εκεί δημιουργεί βίντεο για πολιτιστικά φεστιβάλ, μεταξύ άλλων και το συλλογικό “Own voices” (Οι φωνές μας), όπου παρουσιάζονται ιστορίες γυναικών στις γειτονιές του Σαν Φρανσίσκο.

Το 2014 συμμετέχει στο συλλογικό φιλμ “Errautsak” (Στάχτες), που έκανε πρεμιέρα στην 56η διοργάνωση του ZINEBI.

Το 2018, ολοκλήρωσε δύο ντοκιμαντέρ που της ανατέθηκαν από την NGO “Συνεργασία για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη στη Μπιζκάια”, για τις εκτρώσεις στο Ελ Σαλβαδόρ και τις αγρότισσες.

Παράλληλα, η ίδια παραδίδει μαθήματα ήχου και εικόνας σε κέντρα της Μαδρίτης και της Μπιζκίας.

ALEIX AGUILÀ

Γεννήθηκε στη Χιρόνα της Ισπανίας, το 1977. Είναι δραματουργός, σκηνοθέτης και καθηγητής. Πήρε πτυχίο στην Οπτικοακουστική Επικοινωνία από το Πανεπιστήμιο Ramón Llull στη Βαρκελώνη. Στον Τομέα του Θεάτρου, σπούδασε σκηνοθεσία και δραματουργία παραστατικών τεχνών. Έχει γράψει τα “Una mesa con vistas” (2006), “Ira” (winner PREMIO CREDIT ANDORRA 2007), “L’última vedette d’El Molino” (2008), “Companyia solitària” (2012), “Nomades” (2013), “Bolxevics” (2014), “Quietud Salvatge” (2015), “La ciutat no és nostra” (2016), “Filla del seu pare (2017)” και “Orsini” (2020).

Επίσης, είναι ο συγγραφέας τού “Abimes” (2017), μιας γραφικής νουβέλας που εικονογράφησε ο Alfredo Crespo και εκδόθηκε σε γαλλόφωνες χώρες. Ακόμη έχει γράψει τα παιδικά βιβλία “Rocu i el mar dels invisibles” και “Rumba, the giraffe that flew while yawning” (2019).

PAULA GOMEZ GONZALEZ

Γεννήθηκε το 1994. Αποφοίτησε από το Τμήμα Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας και κατέχει μεταπτυχιακό στη Σύγχρονη, Τεχνολογική και Ερμηνευτική Τέχνη από το Πανεπιστήμιο της Χώρας των Βάσκων. Στον Κινηματογράφο και τη Φωτογραφία αναπτύσσει μια σειρά εργασιών που σχετίζονται με το είδος του δοκιμίου και του ντοκιμαντέρ. Στις τελευταίες της δουλειές εστιάζει στην έρευνα επάνω στη μνήμη, την ανάπτυξη της ταυτότητας στο οικείο και οικογενειακό περιβάλλον, τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος, και σκέψεις σχετικά με την ίδια την οπτική δημιουργική διαδικασία. Συνήθως χρησιμοποιεί αφηγηματικό στυλ, στο οποίο συχνά ξεπερνά τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, και ενδιαφέρεται για τις σύγχρονες αναγνώσεις και χρήσεις που προέρχονται από τις ψηφιακές εικόνες. Παράλληλα είναι επαγγελματικά αφοσιωμένη στην πολιτιστική διαχείριση, επικοινωνία, παραγωγή, γραφιστική και κάθε είδους εργασία που σχετίζεται με τον πολιτιστικό τομέα. Συνδυάζει αυτά τα καθήκοντα με την εκπαίδευσή της ως δασκάλα γιόγκα.

MARCOS URQUIJO YAÑEZ

Γεννήθηκε στο Σαν Σεμπαστιάν της Χώρας των Βάσκων το 1985. Είναι κινηματογραφιστής και λάτρης του αντικειμένου. Έχει συμμετάσχει στο ιστορικό FAS CINECLUB και άλλα κινηματογραφικά event ως επιμελητής, ενώ έχει γράψει σε διάφορα τοπικά περιοδικά.

Αυτή την περίοδο είναι σύμβουλος προγράμματος σε διάφορα φεστιβάλ που πραγματοποιούνται στο Μπιλμπάο. Έχει επίσης συμμετάσχει σε αρκετές ταινίες μικρού μήκους, όπως στην ειδική Polifonia de los Tiempos (Πολυφωνία των καιρών) και σε άλλα καλλιτεχνικά έργα, συλλογικές καλλιτεχνικές παρεμβάσεις και πολιτιστικά podcast.