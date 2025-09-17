Ξεκινούν άμεσα τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στον πυρόπληκτο Φενεό Κορινθίας

Σε χρόνο-ρεκόρ ξεκινά η εφαρμογή έργων πρόληψης και αποκατάστασης για την πυρόπληκτη περιοχή του Φενεού Κορινθίας, με στόχο να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον και οι τοπικές κοινωνίες από τα φαινόμενα διάβρωσης και πλημμυρών.

Η σχετική απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη που συγκάλεσε την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, με αντικείμενο την πρόοδο των έργων στις πληγείσες περιοχές της Κορινθίας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Βουλευτής Κορινθίας Νίκος Ταγαράς, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, η βουλευτής ΝΔ Κορινθίας Μαρία Ελένη Σούκουλη – Βιλιάλη, ο Γενικός Γραμματέας Δασών Στάθης Σταθόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής Δασών Ευάγγελος Γκουντούφας, ο Δήμαρχος Σικυωνιών Σπύρος Σταματόπουλος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς Σπύρος Δεδάκης, ο Δασάρχης Κορίνθου Αλέξιος Αδάμ, καθώς και ο Chief Retail Banking & Μέλος ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς Βασίλης Κουτεντάκης με στελέχη της Τράπεζας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης υπεγράφη η πράξη ορισμού της Τράπεζας Πειραιώς ως αναδόχου αποκατάστασης. Στόχος, να υλοποιηθούν άμεσα τα απαραίτητα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αξιοποιώντας τη δυνατότητα συνεργασίας κράτους – ιδιωτών που θεσπίστηκε με νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη το 2021.

Προηγήθηκε η διεξαγωγή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επίσης σε χρόνο-ρεκόρ, σχετικής μελέτης, ενώ το έργο προβλέπει για τη συνέχεια, μεταξύ άλλων, την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού από Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας (ΔΑΣΕ) για την υλοποίησή του, που θα γίνει από τον ανάδοχο.

«Η ταχύτητα με την οποία προχωρούμε αποδεικνύει στην πράξη τον συντονισμό και τη βούληση που υπάρχει. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για τη συνεργασία και τη στήριξή του. Η χθεσινή σύσκεψη, με τόσες σημαντικές παρουσίες και τη συμμετοχή κορυφαίων θεσμικών και αυτοδιοικητικών παραγόντων, καταδεικνύει ότι όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται παρούσα, με σχέδιο και επιμονή, για να στηρίξει τους πολίτες και τον τόπο», τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.

Το έργο, προϋπολογισμού 1.278.353,78 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις μήνες από την έναρξη των εργασιών, ενώ σε κάθε περίπτωση το χρονικό όριο δεν θα υπερβεί τους έξι μήνες.