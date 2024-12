Υπουργείο Παιδείας: Εξετάζεται η πρόταση να οργανώνονται δυο φορές πανελλαδικές εξετάσεις για τους τελειόφοιτους Λυκείου

Ειδικότερα, όπως ανέφερε χθες στην «Καθημερινή» , η ηγεσία εξετάζει την πρόταση να οργανώνονταιγια τους τελειοφοίτους λυκείου μιας τάξης. Το πεδίο συζήτησης για το συγκεκριμένο σχέδιο περιγράφει μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο(τεύχος 239) και παρουσιάστηκε στοη οποία εξετάζει τις επιπτώσεις της απόφασης των μαθητών να, επικεντρώνοντας τόσο στις επιδόσεις τους όσο και στη φοιτητική τους σταδιοδρομία. O τίτλος της μελέτης είναι «Do Second Chances Pay Off? Evidence from a Natural Experiment with Low-Achieving Students» («Αποδίδουν οι δεύτερες ευκαιρίες – αποτελέσματα μελέτης σε υποψηφίους με χαμηλές επιδόσεις») και πραγματοποιήθηκε από την ερευνήτρια στο Κρατικό Ινστιτούτο Οικονομικής Ερευνας της Φινλανδίας Ασπασία Μπιζοπούλου, σε συνεργασία με τη Ρήγισσα Μεγαλοκονόμου (αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μονάς της Αυστραλίας) και τη Στεφανία Σιμιόν (σύμβουλο διοίκησης στην εταιρεία συμβούλων και ερευνών SQW).