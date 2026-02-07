Τελευταία Νέα
Ζελένσκι: «Οι ΗΠΑ θέλουν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έως τον Ιούνιο»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ προτείνουν την ολοκλήρωση μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού όλων των απαραίτητων διαπραγματεύσεων και την υπογραφή συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου

Όπως ανέφερε ο Ζελένσκι, στόχος της Ουάσιγκτον είναι η λήξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία μέχρι τον Ιούνιο.

Σε ενημέρωση προς δημοσιογράφους αργά την Παρασκευή, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα, αφήνοντας αιχμές για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, οι οποίες αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον της αμερικανικής κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ 

