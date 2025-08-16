Τελευταία Νέα
Ζελένσκι: Προοπτική διαλόγου για το εδαφικό, μόνο αν η Ουκρανία είναι στο τραπέζι – Πιέζει για συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ

Ξεκάθαρο μήνυμα προς Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν, έστειλε το μεσημέρι του Σαββάτου (16.08.2025) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε πως ζητά να γίνει τριμερής συνάντηση και να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στη Ρωσία, στην περίπτωση που ο Ρώσος ομόλογός του δεν σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ουκρανικών εδαφών.

Μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, και μετά την επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε τη θέση του όσον αφορά το μέλλον των συνομιλιών για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

