Ζελιλίδης: «Η Ελλάδα βγαίνει ευνοημένη, όχι γιατί το θέλαμε, αλλά γιατί μας το επέβαλαν» – Η σημασία των συμφωνιών και η δυναμική των κοιτασμάτων (video)

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται το τελευταίο διάστημα σε όλες τις παραχωρήσεις για έρευνες υδρογονανθράκων. Εκτός από την πρόσφατη υπογραφή για την είσοδο της ExxonMobil στο «μπλοκ 2», σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαπραγμάτευση με την Chevron για τις περιοχές νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης. Οι εξελίξεις είναι σημαντικές όπως και οι προσδοκίες ωστόσο πολλά περισσότερα περιμένουμε το 2027. «Να το δούμε όταν θα γίνει η γεώτρηση την άνοιξη του 2027, την χρονιά των εκλογών.

Η όλη συμφωνία κρίνεται ως θετική και ο Καθηγητής Γεωολογίας Αβραάμ Ζελιλίδης μιλώντας στην τηλεόραση BEST ανέφερε χαρακτηριστικά: «Καταρχάς, η συμφωνία είναι πολύ θετική. Το ότι η EXXON δεν έφυγε μετά από ταλαιπωρίες 7 χρόνων νότια της Κρήτης και έμεινε εδώ και πήγε στο μπλοκ 2, σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι άλλαξε το αφήγημα της ελληνικής κυβέρνησης περί ‘’θέλω μόνο αέριο’’. Άρα αν βρούμε και πετρέλαιο, θα το πάρουμε. Δεύτερον, πάμε στην διασύνδεση να ενεργοποιήσουμε τον EastMed, άρα θα υπάρχουν και οι αγωγοί μεταφοράς προς την Ευρώπη. Τρίτον, το πακέτο που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Τραμπ για τα 250 δις εισαγόμενη ενέργεια προφανώς και ευνοεί την Ελλάδα γιατί όλα τα κοιτάσματα θα μπουν σε αυτή την εξαγορά-πώληση αν θέλετε του Τραμπ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι συγκυρίες δείχνουν ότι η Ελλάδα φαίνεται να βγαίνει ευνοημένη. Όχι ότι το θέλαμε. Όχι ότι ήταν επιδίωξή μας. Ήταν γιατί μας το επέβαλαν. Γιατί αυτή η κυβέρνηση έδιωξε τα ΕΛΠΕ από τον Πατραϊκό. Αυτή η κυβέρνηση έδιωξε την ενέργεια από τα Γιάννενα. Αυτή η κυβέρνηση σαμποτάρει και θέλει να διώξει τα ΕΛΠΕ από τον Κυπαρισσιακό και έδιωξε την ενέργεια από τον Κατάκολο. Άρα δεν ήταν επιθυμία μας η εξόρυξη των ΕΛΠΕ. Είμαστε τυχεροί γιατί ο πόλεμος της Συρίας ανέδειξε δύο μεγάλους εχθρούς. Το Ισραήλ και την Τουρκία. Άρα η λύση που προκρινόταν πριν τρία χρόνια να πάει η αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Λεβαδίνης, δηλαδή Κύπρου-Ισραήλ μέσω της Τουρκίας ακυρώθηκε. Συνεπώς η Αμερική δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα πιέζει για τον κάθετο διάδρομο να κάνουμε και άλλους αγωγούς για να μεταφέρουμε την ενέργεια της Αμερικής προς την Ευρώπη. Και συνεπώς επειδή η ενέργεια που απαιτείται είναι μεγάλη και δεν μπορεί να μεταφερθεί όλη από Αμερική, η Αμερική βρήκε τη λύση να εξορύξει στη Μεσόγειο και να πουλάει τα δικαιώματα που θα έχει από τα κοιτάσματα ως αμερικάνικο προϊόν στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν εμείς μέσα από αυτό το παιχνίδι θα βγούμε κερδισμένοι θα έχουμε το 30 με 40% του κοιτάσματος για δικό μας όφελος θα σταματήσουμε να πληρώνουμε…»

Σε ότι έχει να κάνει με την δυναμικότητα των κοιτασμάτων: «Έχω πει και στο παρελθόν ότι αν αξιοποιηθούν τα κοιτάσματά μας και φαίνεται ότι πάμε σε αυτό το μομέντουμ τότε πιστεύω ότι η Ευρώπη θα τροφοδοτείται μόνο από την Ελλάδα για τα επόμενα 50 χρόνια. Δηλαδή η Ελλάδα με τα κοιτάσματά της μπορεί να δώσει ενεργειακή αυτονομία στην Ευρώπη για τα επόμενα 50 χρόνια. Έχουμε τεράστια. Το θέμα είναι να μην ξεχνάμε ποιοι μας φτώχυναν γιατί μας φτώχυναν και γιατί φτάσαμε στο σημείο μηδέν. Έπρεπε λοιπόν να καταστρέψουμε όλη την όμορφη γη μας στα βουνά μας με ανεμογεννήτριες όλη την καλλιεργούμενη γη με φωτοβολταϊκά όλες τις λίμνες μας με αντλησιοταμιεύσεις και το μόνο που κατάφερε αυτή η κυβέρνηση είναι να πάρει μία παράταση της εκτέλεσης της πρώτης γεώτρησης μέχρι την Άνοιξη του 2027 την περίοδο των εκλογών. Ό,τι προλάβει και κάνει αυτόν τον ενάμιση χρόνο με τις δεσμεύσεις που έχει δώσει στους… νονούς του για να προχωρήσει το σχέδιο των ΑΠΕ. Μετά θα έχει τελειώσει η ιστορία. Όμως εγώ ακόμα είμαι επιφυλακτικός. Φοβάμαι. Δεν ξέρω αυτό το βρώμικο μυαλό των ανθρώπων τι μπορεί να σκαρφιστεί και να ακυρώσει αυτές τις μεγάλες συμφωνίες. Δεν ξέρω τι μπορούν να σκεφτούν και να βρουν τρόπο να μην γίνουν γεωτρήσεις».