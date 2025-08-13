Ζητούμενο για την επιχειρηματικότητα της Μεσσήνης η ισόρροπη ανάπτυξη – Τι σημείωσε ο Γ. Πετρόπουλος (video)  

Η πρόοδος των εργασιών του Open Mall, τα συνοδά έργα, η συγκοινωνιακή σύνδεση με τα χωριά του δήμου Μεσσήνης, η ασφάλεια και η παραβατικότητα μετά και τις πρόσφατες παρεμβάσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, βρέθηκαν ψηλά στην ατζέντα των προτάσεων του Δ.Σ. του εμπορικού Συλλόγου Μεσσήνης στη διάρκεια της πρόσφατης διευρυμένης συνεδρίασης του επιμελητηρίου Μεσσηνίας στη γείτονα πόλη. Ζητούμενο, όπως εξήγησε ο Γιώργος Πετρόπουλος είναι η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με τα ζητήματα αυτά να αποτελούν βασικές προτεραιότητες για την επίτευξή της.

Αναλύοντας τα υφιστάμενα δεδομένα ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Μεσσήνης στάθηκε επίσης στην στελέχωση της δημοτικής αστυνομίας και στο γεγονός πως σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει «εντός Σεπτεμβρίου αναμένονται δυο θέσεις ακόμη».

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και ο χωρικός σχεδιασμός της Μεσσήνης με τον κ. Πετρόπουλο να εστιάζει στις πεζοδρομήσεις, στο παραλιακό μέτωπο, στην ανάδειξη του αεροδρομίου της Τριόδου και την διεκδίκηση της επαναλειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το επενδυτικό ενδιαφέρον που παρατηρείται επικεντρώνονται στον τουρισμό, με τον κ. Πετρόπουλο να αναφέρει χαρακτηριστικά «πως υπάρχουν προγραμματισμένες επενδύσεις», στεκόμενος ιδιαίτερα στη σημασία του πρωτογενούς τομέα η στήριξη του οποίου θα δώσει την απαραίτητη ώθηση «ώστε να μπορέσει η οικονομία συνολικά… να αναπτύσσεται ισόρροπα. Αυτό θέλει στοχευμένες παρεμβάσεις», αναφέροντας ενδεικτικά το ζήτημα της αγροτικής οδοποιίας.

ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ… ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ!

Στην κουβέντα και η εκπτωτική περίοδο με τις επιδόσεις έως τώρα να είναι μικρότερες των προσδοκιών. Η κινητικότητα στην περιοχή όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πετρόπουλος αυξήθηκε με την έλευση του Αυγούστου με τον ίδιο να εστιάζει στο γεγονός πως «οι συνθήκες στην αγορά δεν είναι και οι καλύτερες» λόγω όπως είπε της μειωμένης αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Στην εξίσωση και η χαμηλή τιμή του λαδιού καθώς «τα χρήματα αυτά που λείπουν επηρεάζουν και το εμπόριο».

Η ελπίδα πλέον στρέφεται στο πανηγύρι της Μεσσήνης τον επόμενο μήνα που θα δώσει μια ώθηση και δυνατότητα επέκτασης της εμπορικής δραστηριότητας για λίγο ακόμη.