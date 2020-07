Άμεση εκστρατεία εθνικής εγρήγορσης

“Στους 20 αιώνες ύπαρξης του Χριστιανισμού, η Αγία Σοφία είναι για περισσότερο από 1000 χρόνια ο πιο εμβληματικός και μεγαλειώδης Χριστιανικός ναός. Σήμερα μετατρέπεται ξανά σε τζαμί! Και οι παγκόσμιες αντιδράσεις, χλιαρές! Η Ευρώπη κοιμάται. Η Δύση αυτοκτονεί. Όποιοι δεν υπερασπίζονται την ταυτότητα και τον πολιτισμό τους, αφανίζονται”,

Αντώνης Σαμαράς (Πρώην Πρωθυπουργός), 10 Ιουλίου, 2020

Τα παραπάνω λόγια του πρώην Πρωθυπουργού, συνοψίζουν με τον καλύτερο και πιο ξεκάθαρο τρόπο, την κατάσταση που βιώνουμε διεθνώς και ειδικά τον κίνδυνο για την πατρίδα μας από το κράτος τρομοκράτη, την Τουρκία, που δυστυχώς η μοίρα μας κατέταξε να έχουμε ως γείτονα.

Του Δημήτρη Γ. Απόκη*

Αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους, που αρέσκονται να στρογγυλεύουν τον κύκλο και εσκεμμένα να υποβαθμίζουν την απειλή που υφίσταται το έθνος και η πατρίδας μας, η παραπάνω τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά, όχι μόνο αντικατοπτρίζει τη σκληρή πραγματικότητα, αλλά εκφράζει μεγάλο κομμάτι των απόψεων και των συναισθημάτων του Ελληνικού λαού. Και πολύ σύντομα με τη ροή που έχουν πάρει τα γεγονότα, θα εκφράζει τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων.

Η χθεσινή απόφαση του απολυταρχικού Σουλτάνου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, να υπογράψει το Διάταγμα μετατροπής του Συμβόλου της Χριστιανοσύνης, σε παγκόσμια κλίμακα, του Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας, όχι μόνο αποτελεί υπέρτατη πρόκληση και σαφές μήνυμα προς την Ελλάδα για το τι έπεται, αλλά δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ο Ερντογάν, αντιμετωπίζει τη Δύση ευρύτερα, αλλά και το διεθνές δίκαιο, που ματαίως κάποιοι επιμένουν να επικαλούνται, ως μέσο αντιμετώπισης ενός κράτους και ενός ηγέτη οι οποίοι λειτουργούν ξεκάθαρα, ως πειρατές, και το μόνο μέσο αντιμετώπισης που σέβονται, όπως κάθε πειρατής και τρομοκράτης άλλωστε, είναι η αποφασιστικότητα και η δύναμη.

Ο Ερντογάν, εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα. Με κάθε του κίνηση, με κάθε του ενέργεια, αποδεικνύει ότι δεν μένει στα λόγια, αλλά προχωρά σε πράξεις.

Μετά την απόφαση για μετατροπή του Αγίας Σοφίας σε Τζαμί, ο Ταγίπ ο Μεγαλοπρεπής, σε διάγγελμά του, ανέφερε τα εξής, απαντώντας στις χλιαρές αντιδράσεις διεθνώς, για την απόφαση.

“Σε αυτό το θέμα, κάθε είδους άποψη, δήλωση και στάση, πέρα από μία απλή έκφραση απόψεων, την εκλαμβάνουμε ως παραβίαση της ανεξαρτησίας μας.

Το τουρκικό έθνος δεν έχει μικρότερο δικαίωμα στην Αγία Σοφία από τους πρώτους κατασκευαστές του έργου αυτού, πριν από περίπου 1.500 χρόνια. Αντίθετα, λόγω της μεγάλης συνεισφοράς και της σημαντικής οικειοποίησης από το έθνος μας, έχουμε περισσότερα δικαιώματα στην Αγία Σοφία, η οποία σήμερα θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα της ανθρώπινης κληρονομιάς.”

Και μετά πέρασε στο ζουμί και αυτών που έχει σχεδιάσει και έπονται,

“Η ανάσταση της Αγίας Σοφίας είναι ο προάγγελος της απελευθέρωσης και του Τεμένους Αλ Ακσα. Η ανάσταση της Αγίας Σοφίας είναι το βήμα που περίμεναν οι Μουσουλμάνοι ανά τον κόσμο για να απελευθερωθούν.

Η ανάσταση της Αγίας Σοφίας είναι η επανάσταση της ελπίδας, όχι μόνο για τους μουσουλμάνους, αλλά και για όλους τους καταπιεσμένους και τα θύματα εκμετάλλευσης.”

Διαβάζοντας αυτές τις γραμμές και τις τοποθετήσεις του Προέδρου της Τουρκίας, είναι να αναρωτιέται κανείς. Τι λιγότερο έλεγαν στο ξεκίνημά τους, ο Μπιν Λάντεν και η Αλ Κάϊντα , οι τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους, και οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι, των οποίων ο Ερντογάν, είναι ξεκάθαρα εκπρόσωπος;

Βλέποντας μάλιστα τις χλιαρές αντιδράσεις και τοποθετήσεις έναντι αυτής προκλητικής απόφασης, κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, αναρωτιέται ποια είναι η διαφορά και η αντιμετώπιση απέναντι στην τρομοκρατία του Ερντογάν, και χρήζει αυτού χαϊδέματος διεθνώς.

Τόσο η στάση κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στην Άγκυρα, όσο και η μετά την απόφαση χλιαρή και βαθιά απογοητευτική δήλωση, του Ύπατου Εκπροσώπου Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, δείχνει την αδυναμία των Βρυξελλών, να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να χρησιμοποιήσουν θετικά και προς το συμφέρον των κρατών μελών τους τη δύναμη την οποία έχουν απέναντι σε κράτη και ηγέτες τρομοκράτες, όπως είναι η Τουρκία και ο Ερντογάν.

Παρά το γεγονός ότι έχει ανέβει αισθητά η ένταση της ρητορικής όσο αφορά την κριτική, το ίδιο ισχύει και για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάλε οι δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάϊκ Πομπέο, και του Στέητ Ντιπάρτμεντ. Καλές οι διακηρύξεις, σκληρές δηλώσεις, και άσφαιρες απειλές του Αμερικανικού Κογκρέσου. Αλλά, δυστυχώς και εδώ λείπει το δόντι. Και χωρίς δόντι τρομοκράτες όπως ο Ερντογάν χαμπάρι δεν παίρνουν.

Και να ήταν αυτή μόνο, η μεγάλη τραγωδία; Την ώρα που συμβαίνουν αυτά, η Δύση στο σύνολό της τρίζει επικίνδυνα. Εκ των έσω αρχίζει να αμφισβητεί ιδεολογικούς, πολιτιστικούς και δομικούς πυλώνες της, με αποτέλεσμα να θέτει η ίδια σε αμφισβήτηση την ίδια την ύπαρξή της.

Δεν είναι δυνατόν, τη στιγμή που στην Ανατολική Μεσόγειο η Δύση συνολικά δέχεται στρατηγική επίθεση, τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να ασχολούνται καθημερινά με την αμφισβήτηση και την αποκαθήλωση της ιστορίας του Δυτικού Πολιτισμού, ασκώντας ταυτόχρονα τρομοκρατία έναντι των κοινωνιών, με το μπάχαλο που επικρατεί γύρω από την υπόθεση του ιού Covid19.

Τη στιγμή που η Κίνα προχωρά σε πολυμέτωπη και σε όλα τα επίπεδα στρατηγική επίθεση εναντίον της Δύσης, οι ηγεσίες τω Δυτικών χωρών, αναλώνονται με τις διαδηλώσεις του Black Lives Matter, και με την ημερήσια καταγραφή κρουσμάτων και θυμάτων της πανδημίας του Covid19.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποβαθμίζονται τα δύο αυτά θέματα. Δεν είναι όμως δυνατόν να έχουν οδηγήσει τη Δύση συνολικά, σε μια ύπνωση από την οποία όταν ξυπνήσει θα είναι αργά και τα αποτελέσματα θα είναι τραγικά.

Η Ελλάδα, δυστυχώς, λόγω της παρουσίας ενός γείτονα τρομοκράτη και πειρατή της διεθνούς νομιμότητας, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτού του πολέμου. Λόγω της ύπνωσης που επικρατεί διεθνώς η Ελλάδα, καλείται να αντιμετωπίσει με τις δικές της δυνάμεις, μια πάρα πολύ επικίνδυνη υπαρξιακή κρίση και ο μόνος τρόπος για να το επιτύχει είναι με μια άμεση εκστρατεία εθνικής εγρήγορσης, η οποία θα καταστήσει τους Έλληνες πολίτες κοινωνούς αυτού που πολύ σωστά επισημαίνει στη δήλωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Όποιοι δεν υπερασπίζονται την ταυτότητα και τον πολιτισμό τους, αφανίζονται. Όσο πιο σύντομα αυτό περάσει στο μυαλό και την καθημερινότητα των Ελλήνων, αυτή η διαπίστωση, και το γεγονός ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα απαιτηθούν θυσίες για την υπεράσπιση και τη διασφάλιση του μέλλοντος της πατρίδας μας, τόσο πιο εύκολα και με θετικά αποτελέσματα θα αντιμετωπιστεί η θύελλα που έρχεται.

*Ο Δημήτρης Γ. Απόκης, είναι Διεθνολόγος και Δημοσιογράφος. Απόφοιτος του The School of International Service, The American University, Washington DC, και του The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, The Johns Hopkins University, Washington DC. Επί σειρά ετών, ήταν διαπιστευμένος ανταποκριτής στο Λευκό Οίκο, το Στέητ Ντιπάρτμεντ και το Πεντάγωνο, στην Washington DC, USA, και είναι μέλος του The International Institute for Strategic Studies.

www.thepresident.gr