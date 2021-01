Ανακαλύφθηκε η αίθουσα στην οποία καταδικάστηκε ο Ιωάννης Ο Βαπτιστής από τον Ηρώδη Αντύπα;

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι ανακάλυψαν την αίθουσα -και την πίστα- στην οποία ο Ιωάννης ο Βαπτιστής -ο οποίος προφήτευσε την έλευση του Ιησού– καταδικάστηκε σε θάνατο το 29 π.Χ. όπως αναφέρει το Live Science.

Η Βίβλος και ο αρχαίος ιστορικός Φλάβιος Ιώσηπος περιγράφουν πώς ο βασιλιάς Ηρώδης Αντύπας, γιος του βασιλιά Ηρώδη, διέταξε την εκτέλεση του Ιωάννη. Ο Ιώσηπος γράφει ότι η εκτέλεση έγινε στο Μάχαιρο, ένα φρούριο κοντά στη Νεκρά Θάλασσα, στη σύγχρονη Ιορδανία.

Ο Ηρώδης Αντύπας φοβόταν την αυξανόμενη επιρροή του Ιωάννη του Βαπτιστή στον πληθυσμό και γι αυτό τον εκτέλεσε, όπως έγραψε ο Ιώσηπος. Η Βίβλος, από την άλλη, διηγείται μια πολύ πιο σύνθετη ιστορία, υποστηρίζοντας ότι ο Ηρώδης Αντίπας διέταξε την εκτέλεση τον Ιωάννη τον Βαπτιστή σε αντάλλαγμα για έναν χορό.

H Βίβλος ισχυρίζεται ότι ο Ηρώδης Αντύπας ήταν έτοιμος να παντρευτεί μια γυναίκα, την Ηρωδία, ενώ ήταν και οι δύο διαζευγμένοι και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν αντίθετος στο γάμο.

Στο πάρτι γενεθλίων του Ηρώδη Αντύπα, η κόρη της Ηρωδίας, η Σαλώμη, ενθουσίασε το βασιλιά τόσο πολύ με το χορό της που εκείνος της υποσχέθηκε ό,τι ήθελε ως ανταμοιβή. Η Σαλώμη ζήτησε το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή. Όπως αναφέρει η Βίβλος, ο Ηρώδης Αντύπας ήταν απρόθυμος αρχικά να αποδεχθεί το αίτημα, αλλά τελικά αποφάσισε να φέρει το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή στη Σαλώμη μέσα σε μια πιατέλα.

Μια αυλή που αποκαλύφθηκε στο Μάχαιρο είναι πιθανώς το σημείο όπου διαδραματίστηκε το βιβλικό συμβάν με τον χορό της Σαλώμης και όπου ο Ηρώδης Αντίπας αποφάσισε να αποκεφαλιστεί ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, γράφει ο Győző Vörös, διευθυντής ενός πρότζεκτ με τίτλο «Machaerus Excavations and Surveys at the Dead Sea», στο βιβλίο «Holy Land Archaeology on Either Side: Archaeological Essays in Honour of Eugenio Alliata» (Fondazione Terra Santa, 2020). Η αυλή, γράφει ο Vörös, έχει ένα σημείο σε κυκλικό σχήμα, που είναι πιθανώς τα ερείπια του θρόνου του Ηρώδη Αντίπα.

Μετά το θάνατο του Ηρώδη, το βασίλειό του διαιρέθηκε ανάμεσα στους γιους του και ο Ηρώδης Αντύπας βασίλευσε σε μια περιοχή που περιλάμβανε τη Γαλιλαία και μέρος της Ιορδανίας.

Oι αρχαιολόγοι είχαν ανακαλύψει την αυλή το 1980 αλλά δεν είχε αναγνωριστεί ως σήμερα το σημείο που αποτελούσε μέρος του θρόνου του Ηρώδη Αντύπα.

Η ομάδα δημιούργησε μια αναπαράσταση της αυλής όπως αυτή θα ήταν την εποχή της εκτέλεσης του Ιωάννη.