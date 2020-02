Αρχαία Ελλάδα και ξερό ψωμί!

του Γιάννη Ζουμπουλάκη από το www.in.gr

Ανεξάρτητα από το αν προσωπικά, ως κριτικός κινηματογράφου, βρήκα τους «300» του Ζακ Σνάιντερ μια κακή ταινία, κυρίως για την, κατά τη γνώμη μου, κρυπτοφασίζουσα ιδεολογία της, γνωρίζω ότι ανήκω στη συντριπτική μειοψηφία, αφού η ταινία άρεσε παγκοσμίως και στην εποχή της (2006) δεν έκανε απλώς θραύση, αλλά προκάλεσε κινηματογραφικό σεισμό.

Αν και βάση του σεναρίου ήταν η νουβέλα γραφικών του Φρανκ Μίλερ, αυτή η εκκωφαντική, μανιασμένη μεταφορά στο σινεμά του θρύλου των 300 Σπαρτιατών που πολέμησαν στις Θερμοπύλες ήταν η πιο επιτυχημένη ταινία της χρονιάς της και, το σημαντικότερο, έκανε ποπ την αρχαία Σπάρτη μετατρέποντας τον Λεωνίδα σε κινηματογραφικό ήρωα ισάξιο σε φήμη με τον οποιονδήποτε σούπερ ήρωα της Marvel Comics.

Ο λόγος που επανέρχομαι στην ταινία σήμερα είναι οι κινήσεις που ο Δήμος Σπάρτης, και πιο συγκεκριμένα ο ίδιος ο δήμαρχος Σπάρτης Πέτρος Δούκας, έχει αρχίσει να κάνει εδώ και καιρό με αφορμή τον εορτασμό των 2.500 χρόνων από τη Μάχη των Θερμοπυλών, η οποία συμπίπτει με την επέτειο της Ναυμαχίας στη Σαλαμίνα, που όπως ξέρουμε επίσης ενέπνευσε το σινεμά σε μια ανάλογης αισθητικής (και ιδεολογίας) ταινία, το «300: Η άνοδος της αυτοκρατορίας» (2014).

Γνωστός κινηματογραφικός διανομέας μου μετέφερε την είδηση ότι ο δήμαρχος Δούκας έστειλε προσωπική πρόσκληση στον ιταλό παραγωγό της ταινίας «300» Τζιάνι Νούναρι να παραστεί στους εορτασμούς της Σπάρτης, όπου θα ανακηρυχθεί επίτιμος πολίτης της Σπάρτης. Μάλιστα, ο Δούκας έχει κάνει ενέργειες για την άφιξη και του ιρλανδού πρωταγωνιστή της ταινίας Τζέραρντ Μπάτλερ, ο οποίος, κακά τα ψέματα, κάθεται σήμερα στη θέση του επίσημου πρεσβευτή της αρχαίας Σπάρτης σε όλον τον κόσμο. Γιατί αυτός υποδύθηκε τον Λεωνίδα στους «300» και ο ρόλος ακόμα και σήμερα παραμένει ο δημοφιλέστερος της κινηματογραφικής καριέρας του. Αν δεν αλλάξει κάτι στην πορεία, οι Μπάτλερ και Νούναρι θα βρίσκονται στη χώρα μας τον Ιούνιο του 2020.

Γενικότερα, πάντως, το εορταστικό πρόγραμμα που έχει στο μυαλό του ο δήμαρχος Σπάρτης είναι πολύ φιλόδοξο και πλούσιο. Εκτός άλλων θέλει να οργανώσει φεστιβάλ με διαγωνισμούς ποίησης, χορού, μουσικής, γυμναστικής, σπαρτιατικής κουζίνας, αρχαίας ελληνικής διατροφής και μέλανος ζωμού (!), παρουσιάσεις μεταλλουργών για το πώς κατασκεύαζαν τα όπλα την αρχαία εποχή (!), γιόγκα (;) και πολεμικών τεχνών. Φυσικά αναμένεται να υπάρξουν παρουσιάσεις βιβλίων σχετικών με τη Σπάρτη και σειρά από διαλέξεων για τον δωρικό πολιτισμό.

Επί της ουσίας τώρα, και ανεξαρτήτως από τον πανηγυρικό χαρακτήρα των εορτασμών, το πλάνο του δημάρχου περιλαμβάνει εκτός άλλων σύσταση του Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης, δημιουργία Συνδέσμου Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Σπάρτης, κινηματογράφηση (και με drone) όλων των αξιοθέατων και μνημείων της Σπάρτης, έκδοση συλλεκτικής σειράς γραμματοσήμων και συλλεκτικής σειράς νομισμάτων για τα 2.500 χρόνια από τη Μάχη των Θερμοπυλών και μια προσπάθεια αναβίωσης της καστροπολιτείας του Μυστρά.

Αν τώρα σε όλα αυτά προστεθεί και ένας «κράχτης», όπως αναμφισβήτητα είναι ο Τζέραρντ Μπάτλερ, τότε, ναι, το πανηγύρι μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα για την εξέλιξη του τόπου από τον οποίο κατάγομαι (Συκέα Λακωνίας) και για τον οποίο νιώθω υπερήφανος παρότι οι δεσμοί μαζί του τα τελευταία χρόνια είναι χαλαροί.

Να σημειώσω επίσης εδώ ότι το ενδεχόμενο παραγωγής κάποιας άλλης ταινίας που θα ασχολείται με θέμα της αρχαίας Ελλάδας δεν αποκλείεται καθόλου. Ενα σχέδιο που φαίνεται να είναι πολύ ζεστό είναι μια σοβαρή ταινία για τη Μάχη του Μαραθώνα, η οποία, όπως μου μεταφέρθηκε, θα είναι βασισμένη στο βιβλίο «Η μάχη του Μαραθώνα: Η ανατροπή» των Κ. Λαγού και Φ. Καρυανού που κυκλοφόρησε προσφάτως στην Αγγλία με τίτλο «Who really won the battle of Marathon» και έχει κάνει ήδη πολύ καλές πωλήσεις.

Η αρχαία Ελλάδα έχει καθώς φαίνεται ψωμί γιατί ενδιαφέρει το παγκόσμιο κοινό. Ωστόσο, επειδή ξέρω πώς λειτουργούν εμπορικά τα πράγματα στο Χόλιγουντ, εύχομαι να μην υπάρξουν ακρότητες και υπερβολές. Γιατί ίσως να μην ξέρετε ότι οι «300» παραλίγο να έχουν και… συνέχεια. Βλέποντας την επιτυχία της ταινίας, η Warner είχε σκεφτεί μια συνέχεια της ιστορίας σύμφωνα με την οποία 30 από τους γενναίους 300 Σπαρτιάτες κατάφεραν να επιβιώσουν, κατέληξαν στην Περσέπολη και σώθηκαν από ειδικό άγημα συμπατριωτών τους.

Και νομίζω ότι εδώ τα σχόλια περιττεύουν.