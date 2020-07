Αύξηση έως και 129% στις αγορές domain για τη δημιουργία e-shop

Αύξηση έως και 129% καταγράφηκε το 1ο εξάμηνο του 2020 στις αγορές domain, για τη δημιουργία e-shop στην Ελλάδα.

Η ιδιαίτερα αυξημένη δραστηριοποίηση των Ελλήνων στον ψηφιακό χώρο συνδέεται με την κρίση του COVID-19 και τη στροφή επιχειρήσεων, πολιτών και κράτους προς την ψηφιοποίηση.

Με δεδομένη την αύξηση της ψηφιακής δραστηριότητας τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, το “papaki” δημοσιοποίησε κάποιες χρήσιμες συμβουλές για το πώς μπορεί κανείς να θωρακίσει το brand του.

Αρχικά, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μπουν στο μυαλό του δυνητικού χρήστη που κάνει μία αναζήτηση, για να βρει και να επισκεφθεί μια ιστοσελίδα. Υπάρχουν διάφορες πιθανότητες. Ίσως, για παράδειγμα, το όνομα του domain να είναι πρωτότυπο ή δύσκολο στην ορθογραφία. Επίσης, μπορεί ο χρήστης να μην έχει μεγάλη εξοικείωση με την αγγλική γλώσσα. Έτσι, είναι πιθανό να πληκτρολογήσει λάθος τη διεύθυνση και να επισκεφθεί μια διαφορετική – και πιθανότατα ανταγωνιστική – ιστοσελίδα.

“Γι’ αυτόν τον λόγο θα πρέπει, εκτός από το domain name, να προσέξουμε και την επίσημη εμπορική ονομασία της επιχείρησης. Ένας καλός τρόπος για να θωρακίσουμε το brand μας, είναι να κατοχυρώσουμε όλα τα υπόλοιπα πιθανά domain names, που θυμίζουν ή μπορεί να μπερδευτούν με την επίσημη μας ονομασία. Κατοχυρώνοντας αυτά τα domains, προστατεύουμε την ιστοσελίδα μας και μπορούμε να ανακατευθύνουμε στην επίσημη σελίδα τον εκάστοτε χρήστη, που θα επισκεφτεί ένα από τα διαφορετικά domains”, αναφέρει η εταιρεία.

Οι διαφορετικές καταλήξεις

Εξίσου σημαντικά είναι και τα extensions (.gr, .com, .site, κ.λπ.). Με την κατοχύρωση των βασικότερων καταλήξεων για το domain name μιας ιστοσελίδας, διασφαλίζουμε την ψηφιακή μας παρουσία και εκμηδενίζουμε την πιθανότητα να έχει ανταγωνιστής παρόμοιο domain name με το δικό μας.

Όπως σημειώνει το “papaki”, ορισμένα από τα βασικά extensions, που είναι καλό να κατοχυρώνουμε με το όνομα χώρου της επιχείρησης μας είναι τα: .gr, .com, . com . gr , .eu, .net, .ελ. και αν πρόκειται για eShop τα .store, και .shop. Έχει σημασία, επίσης, να πραγματοποιούνται και κατοχυρώσεις σε extensions άλλων χωρών (π.χ. .com.cy για Κύπρο, .co.uk για Ηνωμένο Βασίλειο, κ.λπ.), εφόσον η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε αυτές.

Ένα φαινόμενο, που παρατηρείται επίσης, είναι η “μαύρη αγορά” των domain names. Υπάρχει κόσμος, που επενδύει στην αγορά ορισμένων domain names, που ίσως μελλοντικά γίνουν περιζήτητα και στη συνέχεια τα πουλάνε, με στόχο το μεγάλο κέρδος.

“Σε περίπτωση που το brand σας αποκτήσει φήμη και δεν έχετε κατοχυρώσει τα πολλαπλά domains για την προστασία του, ενδέχεται κάποιος να το έχει κάνει πριν από εσάς και όταν θα το χρειαστείτε, να το αγοράσετε από εκείνον πολύ ακριβότερα”, τονίζουν οι ειδικοί.

Τέλος, ένας ακόμη λόγος για τον οποίο είναι σημαντική η αγορά, αλλά και η διατήρηση πολλαπλών domains, είναι στη περίπτωση της μετονομασίας ή του rebranding μιας επιχείρησης. Αν οι πελάτες γνωρίζουν την παλιά επωνυμία, τότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει διατήρηση του προηγούμενου domain name και ανακατεύθυνση στη νέα ιστοσελίδα μέσω αυτού.

Έτσι, εξασφαλίζεται η ροή κυρίως των παλιών χρηστών, που είτε δεν έχουν αντιληφθεί την αλλαγή, είτε η δύναμη της συνήθειας, τους ωθεί να συνεχίζουν να πληκτρολογούν το παλιό domain.

