Θα καταστρέψει το μέλλον της εργασίας η τεχνητή νοημοσύνη;

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ και αναμένεται να εισβάλει σε κάθε κατηγορία εργασίας. Αλλά θα περάσει πολύς καιρός μέχρι οι μηχανές να μπορούν να αλλάζουν τα υδραυλικά ή να περνούν καλώδια μέσα από τους τοίχους, εκτιμά ο δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου AI Valley: Microsoft, Google, and and the Trillion-Dollar Race to Cash In on Artificial Intelligence Γκάρι Ρίβλιν.

Η εικόνα από την πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης είναι απογοητευτική, σύμφωνα με τον ίδιο και προβλέπει πως έρχεται ένας οικονομικός σεισμός που θα μεταβάλει μόνιμα το τοπίο της ανθρώπινης εργασίας – αλλά λίγοι από τους ισχυρούς αναγνωρίζουν τι συμβαίνει, πόσο μάλλον να κάνουν κάτι γι’ αυτό.

Σε άρθρο του στο Time αναφέρει ότι το πρόβλημα είναι ότι συχνά χάνουμε το νόημα όταν σκεφτόμαστε πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει το μέλλον της εργασίας. Το κεντρικό ερώτημα δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μεταμορφώσει την οικονομία μας – θα το κάνει – αλλά αν θα την αξιοποιήσουμε για να ενισχύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό αντί απλώς να το αντικαταστήσουμε.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ