Λιανεμπόριο: Αγορές με χρονόμετρο και «κόφτες» στα ραντεβού

Με το ρολόι στο χέρι θα ψωνίζουν από σήμερα οι καταναλωτές – εκτός βεβαίως από όσους διαμένουν σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Πάτρα, όπου τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά– όχι μόνο επειδή θα έχουν μόνο τρεις ώρες στη διάθεσή τους συνολικά, αλλά και διότι πολλές μεγάλες αλυσίδες έβαλαν χρονικό περιορισμό για την παραμονή κάθε πελάτη εντός του καταστήματος. Ο λόγος; Η ανάγκη να εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες μες στην ημέρα, καθώς τα αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν από σήμερα στο λιανεμπόριο έχουν ως συνέπεια να επιτρέπεται να βρίσκονται μες στο κατάστημα ταυτόχρονα έως 20 πελάτες, ακόμη και σε καταστήματα πολλών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων οδήγησε πολλές επιχειρήσεις στην επιβολή συγκεκριμένου χρόνου παραμονής μες στο κατάστημα.

Υπάρχει κι ένας ακόμη, μάλλον ανομολόγητος λόγος για την προσπάθεια εξυπηρέτησης όσο το δυνατόν περισσότερων ατόμων, λόγος που είναι και φόβος συνάμα: η αγωνία νέας αναστολής λειτουργίας του λιανεμπορίου σε 1-2 εβδομάδες και ειδικά στην Αττική, καθώς ήδη το ενδεχόμενο αυτό είχε τεθεί σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες στην επίμαχη έκτακτη σύσκεψη της Παρασκευής, αλλά απορρίφθηκε από την κυβέρνηση.

Ενδεικτικά, η Leroy Merlin, κατάστημα όπου συνήθως ο καταναλωτής παραμένει τουλάχιστον μία ώρα εντός, έχει βάλει μέγιστη διάρκεια παραμονής στο κατάστημα τα 45 λεπτά, ενώ το ίδιο ισχύει και για την αλυσίδα Jysk. Η αλυσίδα «Κωτσόβολος» έχει θέσει μέγιστο χρόνο της επίσκεψης στο κατάστημα τα 30 λεπτά, όπως και η Jumbo, η οποία, παρά τους αρχικούς δισταγμούς, τελικώς θα ανοίξει τα καταστήματά της από σήμερα.

Στα 30 λεπτά έχει ορίσει το μέγιστο όριο παραμονής στο κατάστημα η αλυσίδα αθλητικών ειδών Intersport, ενώ η Cosmosport έχει ορίσει ως μέγιστο χρόνο παραμονής στο κατάστημα τα 20 λεπτά. Αν και η αλυσίδα «Πλαίσιο» δεν αναφέρει ρητώς ότι η διάρκεια του ραντεβού είναι 20 λεπτά, αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι τα χρονικά «παράθυρα» (slots) που διατίθενται για να κλείσεις ραντεβού είναι εικοσάλεπτα. Κάτι αντίστοιχο αλλά με 30λέπτα ισχύει για τα καταστήματα Public και Media Markt. Σε άλλες αλυσίδες, όπως για παράδειγμα η Funky Buddha ο κάθε πελάτης πρέπει να κάνει τα ψώνια του μέσα σε 15 λεπτά. Εάν επίσης σας άρεσε να περνάτε ώρα σε ένα βιβλιοπωλείο, να ξεφυλλίζετε τα βιβλία και να διαβάζετε τα οπισθόφυλλα, τότε μάλλον θα πρέπει να ξεχάσετε την αγαπημένη σας συνήθεια. Το γνωστό βιβλιοπωλείο «Ευριππίδης» έχει θέσει μέγιστο όριο παραμονής στο κατάστημα τα 20 λεπτά.

«Κόβουν» οι αλυσίδες τα συνεχόμενα ραντεβού

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι εάν κάποιος επιχειρήσει -τουλάχιστον στις περισσότερες πλατφόρμες- να κλείσει δύο συνεχόμενα ραντεβού (για παράδειγμα για το διάστημα 10.00-10.30 και για το διάστημα 10.30-11.00) έτσι ώστε να έχει περισσότερη ώρα στη διάθεσή του για αγορές, αυτό απορρίπτεται. Επίσης, εάν κάποιος θέλει να πάει με παρέα για ψώνια, θα πρέπει και το άλλο ή άλλα άτομα από τα οποία συνοδεύεται να έχουν κλείσει επίσης ραντεβού τις ίδιες ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα ΙΚΕΑ σε Αθήνα (στο Αεροδρόμιο Σπάτων και στον Κηφισό) και στη Λάρισα θα λειτουργούν μόνο με το σύστημα click away, καθώς η εταιρεία έκρινε ότι είναι ασύμφορη η λειτουργία του click in shop με τους νέους περιορισμούς. Με αυτή τη μέθοδο θα λειτουργήσει και το κατάστημα ΙΚΕΑ στα Ιωάννινα, αλλά από αύριο 6 Απριλίου. Με click away θα λειτουργούν επίσης τα Κέντρα Παραγγελιών και Παραλαβών ΙΚΕΑ σε Καλαμάτα, Ρόδο, Χανιά και Ηράκλει. Τα παραπάνω θα λειτουργούν και με click in shop, όπως επίσης και το ΙΚΕΑ (μικρό ΙΚΕΑ) στον Πειραιά. Τα καταστήματα της αλυσίδας σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα θα είναι κλειστά και δεν θα λειτουργούν με κανένα από τα παραπάνω συστήματα, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να διατηρηθεί η απαγόρευση λειτουργίας του λιανεμπορίου σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη.

Επίδομα στις κλειστές επιχειρήσεις

Στις τρεις αυτές περιοχές οι εμπορικές επιχειρήσεις περιλαμβάνονται σε αυτές που λαμβάνουν ειδική ενίσχυση, από 1.000 έως 4.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι ειδική ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων δόθηκε σε εμπορικές επιχειρήσεις στη Δυτική Αττική, την Κοζάνη, την Κάλυμνο, σε Αλίαρτο, Θεσπιές και στην τοπική κοινότητα Κέλλης στο Αμύνταιο, διότι λόγω σκληρού lockdown δεν είχε επιτραπεί να λειτουργήσουν πριν από τα Χριστούγεννα ούτε με τη μέθοδο του click away.

Από τον Ιανουάριο, πάντως, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) έχει ζητήσει πρόγραμμα ενίσχυσης των εμπορικών επιχειρήσεων κατά τα πρότυπα αυτού που ανακοινώθηκε πρόσφατα για την εστίαση: δηλαδή κεφάλαια επανεκκίνησης ίσα με το 7% του τζίρου των επιχειρήσεων που είχαν μείωση κύκλου εργασιών το 2020 κατά 30% και πλέον.

πηγή: www.moneyreview.gr