Προβολή 2 πολυβραβευμένων ντοκιμαντέρ σε συνεργασία με το Cinobo

Με την προβολή δυο πολυβραβευμένων ντοκιμαντέρ τις δύο ερχόμενες Παρασκευές του Οκτωβρίου, 23 και 30 του μήνα, το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, ανακοινώνει τη συνεργασία του με τη νέα ελληνική συνδρομητική πλατφόρμα Cinobo.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, συγκεκριμένα, οι φίλοι του Κέντρου την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου (21:30) θα απολαύσουν το ντοκιμαντέρ «Στη γη του άγριου μελιού» (Honeyland), που εντυπωσίασε στο Φεστιβάλ του Sundance κερδίζοντας το μεγάλο βραβείο της επιτροπής, ενώ κατόρθωσε να αποσπάσει διπλή υποψηφιότητα στα Όσκαρ ως ντοκιμαντέρ και διεθνής ταινία. Την δε Παρασκευή 30 του μήνα, την ίδια ώρα, θα προβληθεί το υποψήφιο για καλύτερο ντοκιμαντέρ στο BFI Film Festival, στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Στοκχόλμης και στην Ενωση Αμερικανών Σεναριογράφων, «Ιμέλντα Μάρκος: Βασίλισσα χωρίς Θρόνο» (The Kingmaker), το οποίο απέσπασε το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βαρσοβίας.

Πέρα από τα δύο ντοκιμαντέρ, το Cinobo (Cinema No Borders), που ξεκίνησε τη λειτουργία του μόλις τον περασμένο Μάρτιο σε Ελλάδα και Κύπρο, θα προσφέρει στους φίλους του Κέντρου που θα εγγραφούν ως νέοι συνδρομητές έναν εκπτωτικό κωδικό που θα προσφέρει μισή τιμή για δύο μήνες συνδρομής, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στη μεγαλύτερη συλλογή ανεξάρτητου και arthouse κινηματογράφου, με εκατοντάδες ταινίες επιλεγμένες και κατηγοριοποιημένες από επαγγελματίες curators του κινηματογραφικού χώρου.

Οι συνδρομητές του Cinobo μπορούν να παρακολουθήσουν απεριόριστα επιλεγμένο κινηματογραφικό περιεχόμενο από όλο τον κόσμο με ελληνικούς υπότιτλους, με μόλις 7,99€ τον μήνα, δωρεάν δοκιμή 14 ημερών και δυνατότητα ακύρωσης ανά πάσα στιγμή. Η πλατφόρμα ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση με μία «Πρεμιέρα Cinobo» και δύο νέες προσθήκες, ενώ παρουσιάζει ανά 15 ημέρες εκτενή αφιερώματα και συλλογές.

Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα προβολής ταινιών σε High Definition και με 5.1 surround ήχο για την ultimate κινηματογραφική εμπειρία. Είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω ιστοσελίδας, καθώς επίσης μέσω της Cinobo εφαρμογής σε smartphone και tablet (Αndroid, iOS) και Smart TV (Android, LG με WebOS 4.0 ή μεταγενέστερα) και με προβολή μέσω Chromecast. Με μία μηνιαία συνδρομή ο χρήστης έχει απεριόριστη πρόσβαση από όλες τις υποστηριζόμενες συσκευές, δυνατότητα θέασης σε δύο οθόνες ταυτόχρονα και τη δυνατότητα να ακυρώσει και να συνεχίσει τη συνδρομή του ανά πάσα στιγμή χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Το Cinobo παρέχει τη δυνατότητα προβολής εκτός σύνδεσης (Offline Viewing) για προβολή ταινιών on the go, λειτουργία Continue Watching για συνέχεια αναπαραγωγής της ταινίας από οποιαδήποτε συσκευή, δυνατότητα πρόσθεσης ταινιών στη λίστα του χρήστη και λειτουργία γονικού ελέγχου.

Στη Γη του Άγριου Μελιού (Honeyland)

Σε μία απομονωμένη ορεινή περιοχή βαθιά μέσα στα Βαλκάνια ζει η Χατίτζε Μουράτοβα με την ηλικιωμένη μητέρα της, σε ένα χωριό χωρίς δρόμους, ηλεκτρικό ρεύμα ή τρεχούμενο νερό. Τελευταία μιας σειράς γενεών μελισσοκόμων άγριου μελιού, η Χατίτζε βγάζει μικρές παρτίδες, αγνού προϊόντος, το οποίο και πουλάει στην πλησιέστερη πόλη, σε απόσταση τεσσάρων ωρών με τα πόδια.

Η ήρεμη ζωή της Χατίτζε διαταράσσεται με την άφιξη μιας οικογένειας που στήνει νοικοκυριό δίπλα της, με τις θορυβώδεις μηχανές τους, τα επτά ανυπάκουα παιδιά τους και ένα κοπάδι από αγελάδες και άλλα ζώα. Αρχικά η Χατίτζε αντιμετωπίζει την αλλαγή με ανοιχτό μυαλό και θετική διάθεση, αλλά γρήγορα δημιουργείται μια κόντρα που εκθέτει τη θεμελιώδη σύγκρουση ανάμεσα στη φύση και τους ανθρώπους, την αρμονία και την ασυμφωνία, την εκμετάλλευση και τη βιωσιμότητα.

Ιμέλντα Μάρκος: Βασίλισσα χωρίς Θρόνο

(The Kingmaker)

Με επίκεντρο τον αδάμαστο χαρακτήρα της Ιμέλντα Μάρκος, και έχοντας στενή πρόσβαση, η ταινία εξετάζει την απίθανη επιστροφή της οικογένειας Μάρκος στις Φιλιππίνες, διερευνά την ταραχώδη κληρονομιά του δικτατορικού καθεστώτος Μάρκος και περιγράφει τη σημερινή προσπάθεια της Ιμέλντα να βοηθήσει τον γιο της, Μπονγκμπόγκ Μάρκος, να κερδίσει την αντιπροεδρία.

Για το σκοπό αυτό, η Ιμέλντα ουσιαστικά ξαναγράφει το ιστορικό διαφθοράς της οικογένειάς της, αντικαθιστώντας την με μια αφήγηση μητρικής αγάπης για τη χώρα της. Σε μια εποχή που τα fake news επηρεάζουν εκλογές, η ιστορία επιστροφής της Ιμέλντα χρησιμεύει ως μια σκοτεινή ιστορία προειδοποίησης.