Τελικά, click away ή… click in shop; Κανείς δεν ξέρει… ακόμη και...

Ο απολογισμός των γιορτών για τον κόσμο του λιανεμπορίου μπορεί να μην ήταν ίδιος με εκείνον άλλων ετών, ήταν ωστόσο καλύτερος από το τίποτε! Κι αυτό λόγω του click away. Το νέο αυτό μοντέλο αγορών ήταν ο τρόπος με τον οποίο λειτούργησαν τα καταστήματα το προηγούμενο διάστημα, δίνοντας μια … ισχνή τόνωση στην αγορά! Για τη συνέχεια, ωστόσο, εξετάζεται το άνοιγμα των καταστημάτων -μετά το πέρας του νέου αυστηρού lock down – με μια άλλη μέθοδο, αυτή του click in shop.