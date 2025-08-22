1 στους 5 δεν καταφέρνει να… βρει την υγεία του στην Ελλάδα – Τι σημείωσε o Β. Ψυχογυιός (video)

Το υψηλότερο ποσοστό των ατόμων που δεν κατάφεραν να ικανοποιήσουν τις ιατρικές τους ανάγκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat καταγράφηκε στην Ελλάδα με 21,9%. Ο Ταμίας του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Βασίλειος Ψυχογυιός μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST τόνισε «Η αλήθεια είναι πάντοτε στη μέση. Έχουμε καλό υγειονομικό σύστημα οι ξένοι δεν εκφράζουν παράπονα όπως εμείς. Έχει πολλές παθογένειες το σύστημα. Αυτό που μπερδεύει ο κόσμος ως πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες και τη συσχετίζει με τα νοσοκομεία. Στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας έχουμε πολύ μεγάλο έλλειμμα. Η υγεία είναι πολύ καλύτερη από πριν οι υγειονομικοί δείκτες έχουν αυξηθεί».

Μεταξύ άλλων ανέφερε «Σε ένα βαθμό δεν έχει εκπαιδευτεί ο πληθυσμός να κάνει τη χρήση που πρέπει, ζητάνε πολλά πράγματα που δεν είναι αναγκαία να γίνουν υπάρχουν συγκεκριμένες ελλείψεις. Έχει γίνει ένα τεράστιο έργο στις κτιριακές υποδομές νοσοκομείων κέντρων υγείας και αυτό πρέπει να πιστωθεί στο υπουργείο. Δυστυχώς υπάρχει προβληματικοί διαχείριση στο ανθρώπινο δυναμικό όπως οι γιατροί. Μέσα στο 2025 είχαμε 350 προσλήψεις νέων ιατρών και ταυτόχρονα οι συνταξιοδοτήσεις και οι παραιτήσεις ήταν 432. Πάρα πολλές περιοχές όντως αντιμετωπίζουν πρόβλημα ειδικά σε περιοχές με τουριστική κίνηση είναι αυξημένη ο όγκος που υπάρχει δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα».