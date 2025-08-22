Η τέχνη της λήθης: Γιατί είναι καλό να ξεχνάμε και πώς θα το καταφέρουμε – Οι ειδικοί εξηγούν

Η έρευνα για τον εγκέφαλο είναι αδιάκοπη, προσθέτοντας διαρκώς νέες πληροφορίες γι’ αυτό το τόσο ενδιαφέρον και σημαντικό πεδίο. Ανάμεσα σε όσα είναι ήδη γνωστά εδώ και δεκαετίες είναι η αξία της μνήμης και η σημασία του να την εξασκούμε και να τη διατηρούμε ενεργή. Φέτος, ο 20χρονος Vishvaa Rajakumar απομνημόνευσε 80 τυχαίους αριθμούς σε μόλις 13,5 δευτερόλεπτα — περίπου 6 αριθμούς ανά δευτερόλεπτο — και αναδείχθηκε νικητής του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Μνήμης. Άλλοι συμμετέχοντες απομνημόνευσαν τη σειρά ολόκληρων τραπουλών ανακατεμένων καρτών.

Σχεδόν τα 3/4 των ενηλίκων συμπληρώνουν σταυρόλεξα ή παίζουν άλλα παιχνίδια μυαλού, όχι μόνο για διασκέδαση, αλλά και για να ενισχύσουν τη μνήμη τους. Εξάλλου, η καλή μνήμη συνδέεται με την ευφυΐα και την οξυδέρκεια, ενώ οι «ξεχασιάρηδες» συνδέονται συχνά με την απροσεξία και την πνευματική παρακμή.