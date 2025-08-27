11η Λευκή Νύχτα: Στις 30 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Καλαμάτα! (video)

Όλα έτοιμα για τη μεγάλη εμπορική γιορτή της πόλης, το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025. Η Καλαμάτα και φέτος αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες κόσμου από την Μεσσηνία, την Πελοπόννησο και την Αττική, που θα κάνουν τις αγορές τους σε προνομιακές τιμές και θα διασκεδάσουν με τις παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί.

Σήμερα, Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που δόθηκε στο Δημαρχείο Καλαμάτας, φορείς που συμπράττουν στη μεγάλη αυτή εμπορική βραδιά απηύθυναν κάλεσμα συμμετοχής προς όλους.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αναφερόμενος στη Λευκή Νύχτα έκανε λόγο για “μεγάλη γιορτή της πόλης”, “έναν πολύ σημαντικό θεσμό” που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες τη συγκεκριμένη βραδιά στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. “Με μπροστάρη το Δήμο Καλαμάτας, και σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, η αγορά της Καλαμάτας δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από αντίστοιχες αγορές του εξωτερικού”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος, επισημαίνοντας τους παράγοντες που συμβάλλουν στην προσέλκυση επισκεπτών τη συγκεκριμένη βραδιά: ποιοτικά προϊόντα, καλές τιμές, ιδανικές καιρικές συνθήκες, μιας και το καλοκαίρι συνεχίζεται. “Στηρίζουμε την τοπική μας οικονομία, προσελκύουμε κόσμο, έχουμε προγραμματίσει πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, τα καταστήματα θα έχουν διευρυμένο ωράριο”, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος, απευθύνοντας κάλεσμα σε όλους να επισκεφτούν το βράδυ του Σαββάτου 30 Αυγούστου την Καλαμάτα.

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Παντελής Δρούγας υπενθύμισε ότι τη συγκεκριμένη βραδιά το κέντρο της πόλης κλείνει για τα οχήματα, προκειμένου οι πολίτες να απολαύσουν ελεύθερα και με ασφάλεια τις αγορές τους και να ψυχαγωγηθούν. Όπως υπογράμμισε, από την Αστυνομία θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στους πολίτες να σταθμεύουν τα οχήματά τους περιφερειακά, στα μεγάλα πάρκινγκ πολυκαταστημάτων (Lidl, Metro), καθώς και στο βόρειο πάρκινγκ της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας, και από εκεί θα μεταφέρονται δωρεάν με mini bus του Αστικού ΚΤΕΛ σε συγκεκριμένα κεντρικά σημεία. Τα δρομολόγια ξεκινούν από τις 20:30 το βράδυ του Σαββάτου και θα εξυπηρετούν έως αργά τη νύχτα. Τέλος, αναφέρθηκε στους επιπλέον κάδους ανακύκλωσης και απορριμμάτων που θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία ώστε να διατηρηθεί καθαρή η πόλη, αλλά και στο επιπλέον προσωπικό Καθαριότητας που θα εργαστεί ειδικά για τη συγκεκριμένη βραδιά.

Μια γεύση από τις πολιτιστικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Λευκής Νύχτας έδωσε ο Πρόεδρος της Κ.Ε. “Φάρις” Σωτήρης Κριτσωτάκης, επισημαίνοντας ότι δίνεται έμφαση στα τοπικά συγκροτήματα που θα διασκεδάσουν τον κόσμο, με τις μουσικές εκδηλώσεις να είναι διάσπαρτες σε ιστορικό κέντρο και κέντρο της Καλαμάτας, με τη συμμετοχή και της Φιλαρμονικής, και σχολών χορού της πόλης μας. Τα τοπικά συγκροτήματα The Blues Escape και Kalamata Music Ensemble στην κεντρική πλατεία μετά τις 21:00 αναμένεται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του κόσμου που θα κάνει τις βόλτες του στο κέντρο, ενώ ο Δημήτρης Κοργιαλάς στις 21:30 θα ταξιδέψει μουσικά το κοινό στην πλατεία 23ης Μαρτίου.

Για “γιορτή που αποφέρει κέρδη στην πόλη και οικονομικό όφελος” έκανε λόγο ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, Γιώργος Εγγλέζος, υπογραμμίζοντας ότι “με τη Λευκή Νύχτα είναι ευκαιρία να πλημμυρίσει από επισκέπτες η πόλη, μια νύχτα που είναι παράδοση πλέον εδώ και χρόνια”, επισημαίνοντας το τρίπτυχο “ποιότητα-ποσότητα-μεγάλες προσφορές” που θα διαθέσουν τη συγκεκριμένη βραδιά τα εμπορικά καταστήματα της πόλης, απευθύνοντας παράλληλα ευχαριστίες προς όλους τους συνεργαζόμενους φορείς, με ειδική αναφορά στο Αστικό ΚΤΕΛ για τη συμβολή του τη συγκεκριμένη βραδιά στη μετακίνηση του κόσμου.

Το δικό του κάλεσμα απηύθυνε και ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας, Γιώργος Καπερώνης, ευχόμενος όλοι να απολαύσουν τη συγκεκριμένη βραδιά, επισημαίνοντας την προετοιμασία που έχει γίνει από τους επαγγελματίες αλλά και από όλους τους φορείς που συμμετέχουν στη “Λευκή Νύχτα”.

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Με διευρυμένο ωράριο θα δουλέψουν και τα εμπορικά καταστήματα έως τις 02:00 ώστε να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που αναμένεται να επισκεφτεί την πόλη και να κάνει τις αγορές του. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας έχει δώσει κατευθύνσεις στα μέλη του για προσφορές και μεγάλες εκπτώσεις ειδικά για τη συγκεκριμένη βραδιά.

Ταυτόχρονα και το Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας θα παραμένει ανοιχτό, με Κέντρο Πρώτων Βοηθειών και την παρουσία του Ερυθρού Σταυρού και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ενώ και όλη η δύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας θα είναι σε επιφυλακή.

Επιπλέον κάδοι απορριμμάτων, ανακύκλωσης και σύμμεικτων, θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε να διατηρηθεί καθαρή η πόλη, ενώ η υπηρεσία Καθαριότητας θα αναλάβει αμέσως μετά το δύσκολο έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων και της καθαριότητας των δρόμων.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Φέτος η διοργάνωση θα είναι πολυθεματική, καθώς προγραμματίζονται πολλές διαφορετικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σε κεντρικά σημεία του εμπορικού κέντρου της πόλης, όπως στην Κεντρική Πλατεία – Βασ. Γεωργίου, στον πεζόδρομο της Αριστομένους, στην αναπλασμένη Πλατεία 23ης Μαρτίου (Ιστορικό Κέντρο) καθώς και στην Αριστομένους στο ύψος του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μικρά μουσικά σχήματα, αλλά και συνεργασία με το Δημοτικό Ωδείο, με το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας και τις Σχολές σύγχρονου χορού της πόλης μας, που θα διανθίσουν το πρόγραμμα της βραδιάς με χορευτικές παραστάσεις σε διαφορετικά σημεία του εμπορικού κέντρου, δίνοντας παλμό και προσφέροντας μουσικοχορευτικό θέαμα στους εκατοντάδες επισκέπτες, που αναμένεται να κατακλύσουν και φέτος την Καλαμάτα για τη βραδιά της 11ης Λευκής Νύχτας.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ MINI BUS ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Και φέτος, θα ισχύσουν το Σάββατο 30 Αυγούστου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο και το ιστορικό κέντρο της πόλης, με τα οχήματα των επισκεπτών να κατευθύνονται στα μεγάλα πάρκινγκ των καταστημάτων στη νέα είσοδο της πόλης (πάρκινγκ LIDL, METRO), καθώς και στο βόρειο πάρκινγκ της Κεντρικής Αγοράς.

Οι επισκέπτες θα παρκάρουν περιμετρικά της πόλης, και στη συνέχεια με έκτακτα δρομολόγια θα μεταφέρονται με τα mini bus του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας, ανά 15′, στο κέντρο της πόλης, με τερματισμό την Νέδοντος και το ιστορικό Δημαρχείο.

Από την Τροχαία αναμένεται να τεθούν σε ισχύ συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εκείνη τη βραδιά, που αναμένεται να ξεκινούν από τις 19.00 το απόγευμα έως και τις 02.00 τα ξημερώματα, και να καταλαμβάνουν το ιστορικό κέντρο της πόλης αλλά και το μεγαλύτερο τμήμα του εμπορικού κέντρου της Καλαμάτας.

Στόχος, όπως κάθε χρόνο, να δοθεί προτεραιότητα στους πεζούς ώστε να κάνουν τα ψώνια τους, και να περιηγηθούν ελεύθερα στην “καρδιά” της πόλης, απολαμβάνοντας τις καλλιτεχνικές δράσεις που έχουν προγραμματιστεί.