Κινητοποίηση δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη στην Καλαμάτα- Συμμετέχουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι

Αλληλεγγύη στην απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων ενάντια στο νομοσχέδιο για το πειθαρχικό κώδικα στο Δημόσιο, την Πέμπτη 28 Αυγούστου, εκφράζει το Συνδικάτο υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα νομού Μεσσηνίας.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

Το Συνδικάτο υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα Νομού Μεσσηνίας εκφράζει την αλληλεγγύη και στήριξή του στην απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων και των σωματείων τους, την Πέμπτη 28 Αυγούστου, στις 10 πμ μπροστά από τα γραφεία της Περιφέρειας, ημέρα κατάθεσης του νομοσχεδίου εκτρώματος για τον νέο πειθαρχικό κώδικα στο Δημόσιο.

Το νέο πειθαρχικό νομοσχέδιο στο Δημόσιο αποτελεί συνέχεια των πειθαρχικών διώξεων κατά αγωνιστών εργαζομένων, βαφτίζει πειθαρχικά παραπτώματα ενέργειες και δράσεις που συνδέονται με την κοινωνική, πολιτική και συνδικαλιστική δράση των δημοσίων υπαλλήλων, βάζοντας στο ίδιο καζάνι των πειθαρχικών παραπτωμάτων και των πειθαρχικών ποινών, τα αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου.

Για αυτό αποτελεί χτύπημα στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των εργαζομένων συνολικά. Συμπληρώνει το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις και απογείωσε η κυβέρνηση στη ΝΔ, ενάντια στη συνδικαλιστική δράση και το δικαίωμα στην απεργία. Σκοπό έχει να τυλίξει σε μια κόλλα χαρτί κάθε εργαζόμενο που βγαίνει μπροστά και διεκδικεί τα δικαιώματα του. Συνδέεται με τις επικίνδυνες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και με την προσπάθεια να επιβληθεί «σιγή νεκροταφείου» στους χώρους δουλειάς, προκειμένου να μη διαταραχθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου και η προσαρμογή των επιλογών του στην πολεμική οικονομία.

Καλούμε τους εργαζόμενους να παλέψουν μέσα από τα σωματεία τους για να μείνουν στα χαρτιά οι αντεργατικοί νόμοι που χτυπούν τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Να αποσυρθεί τώρα το αντιδραστικό νομοσχέδιο για το νέο πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων!