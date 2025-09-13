13 Σεπτεμβρίου 1986 | Η νύχτα που σημάδεψε την Καλαμάτα (video)

Σαν σήμερα, πριν από 39 χρόνια, η γη σείστηκε στη Μεσσηνία.

Ο σεισμός των 6,2 ρίχτερ που ισοπέδωσε την Καλαμάτα, άφησε πίσω του δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και μια πόλη που πάλευε να σταθεί ξανά όρθια.