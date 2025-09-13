13 Σεπτεμβρίου 1986 | Η νύχτα που σημάδεψε την Καλαμάτα (video)

Share Σαν σήμερα, πριν από 39 χρόνια, η γη σείστηκε στη Μεσσηνία. Ο σεισμός των 6,2 ρίχτερ που ισοπέδωσε την Καλαμάτα, άφησε πίσω του δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και μια πόλη που πάλευε να σταθεί ξανά όρθια. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 13 Σεπτεμβρίου 2025 4:12 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΝΕΚΡΟΙ ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΦΟΝΙΚΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Διακοπή ρεύματος την Παρασκευή στην Καλαμάτα -Δείτε σε ποιές περιοχές 10.09.2025 Αναπάντεχη κατάρρευση δέντρου στην Καλαμάτα 09.09.2025 200 χρόνια κλείνει η εμποροπανήγυρις του Μελιγαλά | Μια ζωντανή παράδοση (video) 06.09.2025 Array