Διακοπή ρεύματος την Παρασκευή στην Καλαμάτα -Δείτε σε ποιές περιοχές

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος θα γίνει την την Παρασκευή 12/09 σε περιοχές της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Ειδοποιούνται οι κάτοικοι της Καλαμάτας που βρίσκονται:

Πέριξ Πλατείας Υπαπαντής περιλαμβανομένων των οδών Υπαπαντής Παπάζογλου, Τζάνε, Μπενάκη, Μελετίου, Φαρών, Ιωσήφ Ανδρούσης, Μυστρά, Κυριακούλη και πλησίον αυτών, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, την Παρασκευή 12.09.2025 από ώρα 08:00 έως 11:00.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ Α.Ε. θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΡΕΥΜΑ .

Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ