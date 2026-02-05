13ο Καλαματιανό Καρναβάλι: Η Πριγκίπισσα Ιζαμπώ μας προσκαλεί στη μεγάλη γιορτή (video)

Σε ρυθμούς καρναβαλιού κινήθηκε η εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, φιλοξενώντας την Αντιπρόεδρος της «Φάρις», κυρία Τασούλα Φοίφα και την εντυπωσιακή Πριγκίπισσα Ιζαμπώ, Χριστίνα Λύγουρη, μιλώντας για την μεγάλη πρεμιέρα του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού που ξεκινά επίσημα στις 6 Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης δόθηκαν λεπτομέρειες για το πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, ενώ δεν έλειψαν και οι τοποθετήσεις για το φετινό σποτ, με την επισήμανση ότι η σάτιρα και η χαρά του καρναβαλιού πρέπει να μένουν μακριά από πολιτικές αντιπαραθέσεις. Το μήνυμα ήταν ένα: Η Καλαμάτα μας περιμένει όλους να γίνουμε μια παρέα και να ζήσουμε τη μαγεία της αποκριάς.