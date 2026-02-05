Όλα έτοιμα για το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι – Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων

Το πρόγραμμα του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού παρουσιάστηκε χθες Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, στον πολυχώρο “Ρεγγίνα” στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, από την Καρναβαλική Επιτροπή, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, του προέδρου της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ Σωτήρη Κριτσωτάκη, εθελοντών και εκπροσώπων των γκρουπ.
Κάλεσμα στον κόσμο να συμμετέχει, να χαρεί και να διασκεδάσει τις μέρες των Αποκριών έκανε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος σημείωσε ότι και φέτος πολλές είναι οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί στην πόλη και τις κοινότητες.
Η Καλαμάτα, λοιπόν, μπαίνει σε αποκριάτικους ρυθμούς και υποδέχεται το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι, έναν θεσμό που έχει καθιερωθεί ως η μεγαλύτερη γιορτή εξωστρέφειας, χαράς και συμμετοχής στην πόλη.
Το επίσημο έναυσμα της φετινής αποκριάτικης περιόδου δίνεται με τη Μεγάλη Τελετή Έναρξης του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:00, στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας, έναντι του Πνευματικού Κέντρου. Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνουν ο Κυριάκος Γελάσης και η Ηρώ Λυμπέρη, ενώ τη μουσική σκηνή «αναλαμβάνουν» οι Passepartout Band και ο DJ Giorgos Rempelos, σε ένα φαντασμαγορικό ξεκίνημα γεμάτο ρυθμό, χρώμα και εκπλήξεις.
Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει η Νυχτερινή Παρέλαση του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου, με τα καρναβαλικά πληρώματα να κατακλύζουν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης και να καταλήγουν στο Ιστορικό Κέντρο για ένα μεγάλο street party, καθώς και η Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση & Τελετή Λήξης την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, που κορυφώνει τη διοργάνωση με εντυπωσιακά άρματα, χιλιάδες συμμετέχοντες και συναυλία με καλλιτέχνη-έκπληξη.
Παράλληλα, για περισσότερες από 2 εβδομάδες εκδηλώσεις, θεματικά πάρτι, δράσεις για παιδιά και πολιτιστικά δρώμενα απλώνονται σε ολόκληρη την πόλη, δημιουργώντας ένα μεγάλο αποκριάτικο σκηνικό.
Πρόγραμμα εκδηλώσεων:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
18:30 Η Δεξίωση της Πριγκίπισσας Ιζαμπώ
Παράδοση καρναβαλικού λαβάρου στο Δήμαρχο της πόλης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
20:00 Τελετή Έναρξης
Παρουσιάζουν: Κυριάκος Γελάσης και Ηρώ Λυμπέρη
Συναυλία με τους Passepartout Band
Dj εκδήλωσης ο Giorgos Rempelos
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
12:00 «Παραμυθιαζόμαστε»
Τα καρναβαλικά πληρώματα ‘’ζωντανεύουν’’ αγαπημένα παραμύθια
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
20:00 Kalamata’s Talent Show
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΜΦΕΙΑΣ
21:00 Κόκκινος χορός (Θεματικό party)
ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
14:00 Παραδοσιακό γλέντι με τους Πυλιώτη Αναστάσιο, Κωνσταντοπούλου Ηρώ, Κάτσο Παναγιώτη, Πετρέα Σπύρο, Λυκοτραφίτη Δημήτρη, Μιχαλόπουλο Βασίλη
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ
20:00 Opening carnival show
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
BROOKLYN LIVE STAGE
22:00 «Στους δύο τρίτος δεν χωρεί»
Party 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
12:00 Θεατρικό δρώμενο «Ο θάνατος του δράκου και το ξύπνημα της άνοιξης», από τη πειραματική σκηνή Καλαμάτας & Παραδοσιακό Γαϊτανάκι, από τη Δημοτική Σχολή Χορού και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (τοπικό τμήμα Καλαμάτας)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
20:30 DEJA VU
Φεστιβάλ τραγουδιού και μίμησης
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
18:00 Κάλεσμα καρναβαλιού Μεσσήνης
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
19:30 «Του πενταγράμμου οι νότες στην οθόνη κάνουν βόλτες»
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΑΜΦΕΙΑΣ)
21:00 Street party
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
21:00 Χορεύετε;
Χορεύουν οι σχολές χορού, σούπερ εμφάνιση από τα καρναβαλικά πληρώματα
Dj εκδήλωσης Giorgos Rempelos
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
11:00 «Παίζοντας όπως παλιά»
20:30 Νυχτερινή Παρέλαση & Street Party με την DJ Μαρία Τραγιανού
στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με κατάληξη στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας
Dj παρέλασης ο Νάσος Παπατζιμόπουλος
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
16:00 Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση & Τελετή Λήξης
Παρουσίαση: Γιώργος Κρικοριάν
Dj παρέλασης ο Νάσος Παπατζιμόπουλος
Συναυλία με καλλιτέχνη-έκπληξη!
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Πεζόδρομος Σφακτηρίας
Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου
12:00 Παραδοσιακό ψήσιμο – Opening carnival show
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου
20:00 Show με ξυλοπόδαρους, Fame dance show & Mexican street food
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
20:00 Mexican street party, dj set
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου
20:00 Mexican carnival show
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
20:00 Dia de los Muertos – Big Mexican carnival party
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
18:00 Grand carnival fiesta
PARTY ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
Group 1 – ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ
Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου (ΡΟΔΑΝΘΟΣ)
Party για την έναρξη του Καρναβαλιού
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου (ΠΑΛΙΑΚΟΝ)
Ό,τι φας και ό,τι πιείς
Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου (ΡΟΔΑΝΘΟΣ)
Τσίκνισμα
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
19.00-22:00 antivalentines party
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου (BROOKLYN)
Latin carnival party
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου (ΡΟΔΑΝΘΟΣ)
Βig party
Σάββατο 22 Φεβρουαρίου (BROOKLYN)
Πάρτυ μετά το πέρας της νυχτερινής παρέλασης
Group 5 – CANDY NA DELULU (Kyttaro Rock Bar)
Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου
22:00 Swing party – The Skreefer madness band LIVE
Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου
22:00 Θεματικό party
Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου
20:00 Τσικνοψησίματα
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου
21:00 Διαγωνισμός Μίμησης Eurovision & Ελληνικού κινηματογράφου
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
22:00 Antivalentine party
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
21:00 Αποκριάτικο πάρτυ αφιερωμένο στο ΣΥ.Φ.ΑΜΕΑ Μεσσηνίας
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου
21:00 Disco kitserela party
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Θεματικό μασκέ πάρτυ
Μετά το πέρας της νυχτερινής παρέλασης
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
Closing party
Μετά το πέρας της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης
Group 12&13- HELLO KOUROPARTY (1821NotJustaBar)
Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου
10:00 Έναρξη Kouroparty
Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου
13:00 Τσικνοπέμπτη party
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου
22:00 Θεματικό party
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου (παπλωματάδικα)
Street party, μετά το πέρας της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου (παπλωματάδικα)
Street party, μετά το πέρας της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης
Group 20-122 ΘΑ ΓΙΝΕΙ… ΤΗΣ ΠΟΠΙΝΣ
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου (Πρώην δημοτικό σχολείο Μικρομάνης)
Δείπνο Τυρινής, μετά το πέρας της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης
Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου (Πλατεία Μικρομάνης)
12:00 Κούλουμα, DJ Gerontas
Group 9 ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ ΕΡΧΟΜΑΙ!? (Bitter)
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
22:00 θεματικό party
Καρναβαλικά Πληρώματα
Οι στολές των καρναβαλικών πληρωμάτων που έχουν δηλώσει έως τώρα συμμετοχή φιλοξενούνται στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, καθημερινά, και περιμένουν μικρούς και μεγάλους να τις γνωρίσουν από κοντά, να εμπνευστούν και να επιλέξουν με ποιο πλήρωμα θα ζήσουν τη φετινή αποκριάτικη εμπειρία, συμμετέχοντας ενεργά στη μεγαλύτερη γιορτή της πόλης.
Το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι ξεκινά και καλεί όλους να γίνουν μέρος της μεγαλύτερης αποκριάτικης γιορτής της πόλης.
Dress up. Show up. Celebrate.
