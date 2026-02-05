Όλα έτοιμα για το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι – Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων

Το πρόγραμμα του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού παρουσιάστηκε χθες Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, στον πολυχώρο “Ρεγγίνα” στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, από την Καρναβαλική Επιτροπή, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, του προέδρου της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ Σωτήρη Κριτσωτάκη, εθελοντών και εκπροσώπων των γκρουπ.

Κάλεσμα στον κόσμο να συμμετέχει, να χαρεί και να διασκεδάσει τις μέρες των Αποκριών έκανε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος σημείωσε ότι και φέτος πολλές είναι οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί στην πόλη και τις κοινότητες.

Η Καλαμάτα, λοιπόν, μπαίνει σε αποκριάτικους ρυθμούς και υποδέχεται το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι, έναν θεσμό που έχει καθιερωθεί ως η μεγαλύτερη γιορτή εξωστρέφειας, χαράς και συμμετοχής στην πόλη.

Το επίσημο έναυσμα της φετινής αποκριάτικης περιόδου δίνεται με τη Μεγάλη Τελετή Έναρξης του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:00, στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας, έναντι του Πνευματικού Κέντρου. Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνουν ο Κυριάκος Γελάσης και η Ηρώ Λυμπέρη, ενώ τη μουσική σκηνή «αναλαμβάνουν» οι Passepartout Band και ο DJ Giorgos Rempelos, σε ένα φαντασμαγορικό ξεκίνημα γεμάτο ρυθμό, χρώμα και εκπλήξεις.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει η Νυχτερινή Παρέλαση του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου, με τα καρναβαλικά πληρώματα να κατακλύζουν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης και να καταλήγουν στο Ιστορικό Κέντρο για ένα μεγάλο street party, καθώς και η Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση & Τελετή Λήξης την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, που κορυφώνει τη διοργάνωση με εντυπωσιακά άρματα, χιλιάδες συμμετέχοντες και συναυλία με καλλιτέχνη-έκπληξη.

Παράλληλα, για περισσότερες από 2 εβδομάδες εκδηλώσεις, θεματικά πάρτι, δράσεις για παιδιά και πολιτιστικά δρώμενα απλώνονται σε ολόκληρη την πόλη, δημιουργώντας ένα μεγάλο αποκριάτικο σκηνικό.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

18:30 Η Δεξίωση της Πριγκίπισσας Ιζαμπώ

Παράδοση καρναβαλικού λαβάρου στο Δήμαρχο της πόλης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

20:00 Τελετή Έναρξης

Παρουσιάζουν: Κυριάκος Γελάσης και Ηρώ Λυμπέρη

Συναυλία με τους Passepartout Band

Dj εκδήλωσης ο Giorgos Rempelos

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

12:00 «Παραμυθιαζόμαστε»

Τα καρναβαλικά πληρώματα ‘’ζωντανεύουν’’ αγαπημένα παραμύθια

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

20:00 Kalamata’s Talent Show

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΜΦΕΙΑΣ

21:00 Κόκκινος χορός (Θεματικό party)

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

14:00 Παραδοσιακό γλέντι με τους Πυλιώτη Αναστάσιο, Κωνσταντοπούλου Ηρώ, Κάτσο Παναγιώτη, Πετρέα Σπύρο, Λυκοτραφίτη Δημήτρη, Μιχαλόπουλο Βασίλη

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ

20:00 Opening carnival show

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

BROOKLYN LIVE STAGE

22:00 «Στους δύο τρίτος δεν χωρεί»

Party 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

12:00 Θεατρικό δρώμενο «Ο θάνατος του δράκου και το ξύπνημα της άνοιξης», από τη πειραματική σκηνή Καλαμάτας & Παραδοσιακό Γαϊτανάκι, από τη Δημοτική Σχολή Χορού και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (τοπικό τμήμα Καλαμάτας)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

20:30 DEJA VU

Φεστιβάλ τραγουδιού και μίμησης

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

18:00 Κάλεσμα καρναβαλιού Μεσσήνης

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

19:30 «Του πενταγράμμου οι νότες στην οθόνη κάνουν βόλτες»

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΑΜΦΕΙΑΣ)

21:00 Street party

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

21:00 Χορεύετε;

Χορεύουν οι σχολές χορού, σούπερ εμφάνιση από τα καρναβαλικά πληρώματα

Dj εκδήλωσης Giorgos Rempelos

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

11:00 «Παίζοντας όπως παλιά»

20:30 Νυχτερινή Παρέλαση & Street Party με την DJ Μαρία Τραγιανού

στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με κατάληξη στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας

Dj παρέλασης ο Νάσος Παπατζιμόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

16:00 Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση & Τελετή Λήξης

Παρουσίαση: Γιώργος Κρικοριάν

Dj παρέλασης ο Νάσος Παπατζιμόπουλος

Συναυλία με καλλιτέχνη-έκπληξη!

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πεζόδρομος Σφακτηρίας

Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου

12:00 Παραδοσιακό ψήσιμο – Opening carnival show

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

20:00 Show με ξυλοπόδαρους, Fame dance show & Mexican street food

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

20:00 Mexican street party, dj set

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

20:00 Mexican carnival show

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

20:00 Dia de los Muertos – Big Mexican carnival party

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

18:00 Grand carnival fiesta

PARTY ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

Group 1 – ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου (ΡΟΔΑΝΘΟΣ)

Party για την έναρξη του Καρναβαλιού

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου (ΠΑΛΙΑΚΟΝ)

Ό,τι φας και ό,τι πιείς

Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου (ΡΟΔΑΝΘΟΣ)

Τσίκνισμα

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

19.00-22:00 antivalentines party

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου (BROOKLYN)

Latin carnival party

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου (ΡΟΔΑΝΘΟΣ)

Βig party

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου (BROOKLYN)

Πάρτυ μετά το πέρας της νυχτερινής παρέλασης

Group 5 – CANDY NA DELULU (Kyttaro Rock Bar)

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου

22:00 Swing party – The Skreefer madness band LIVE

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

22:00 Θεματικό party

Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου

20:00 Τσικνοψησίματα

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

21:00 Διαγωνισμός Μίμησης Eurovision & Ελληνικού κινηματογράφου

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

22:00 Antivalentine party

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

21:00 Αποκριάτικο πάρτυ αφιερωμένο στο ΣΥ.Φ.ΑΜΕΑ Μεσσηνίας

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

21:00 Disco kitserela party

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Θεματικό μασκέ πάρτυ

Μετά το πέρας της νυχτερινής παρέλασης

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

Closing party

Μετά το πέρας της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης

Group 12&13- HELLO KOUROPARTY (1821NotJustaBar)

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

10:00 Έναρξη Kouroparty

Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου

13:00 Τσικνοπέμπτη party

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

22:00 Θεματικό party

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου (παπλωματάδικα)

Street party, μετά το πέρας της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου (παπλωματάδικα)

Street party, μετά το πέρας της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης

Group 20-122 ΘΑ ΓΙΝΕΙ… ΤΗΣ ΠΟΠΙΝΣ

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου (Πρώην δημοτικό σχολείο Μικρομάνης)

Δείπνο Τυρινής, μετά το πέρας της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης

Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου (Πλατεία Μικρομάνης)

12:00 Κούλουμα, DJ Gerontas

Group 9 ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ ΕΡΧΟΜΑΙ!? (Bitter)

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

22:00 θεματικό party

Καρναβαλικά Πληρώματα

Οι στολές των καρναβαλικών πληρωμάτων που έχουν δηλώσει έως τώρα συμμετοχή φιλοξενούνται στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, καθημερινά, και περιμένουν μικρούς και μεγάλους να τις γνωρίσουν από κοντά, να εμπνευστούν και να επιλέξουν με ποιο πλήρωμα θα ζήσουν τη φετινή αποκριάτικη εμπειρία, συμμετέχοντας ενεργά στη μεγαλύτερη γιορτή της πόλης.

Το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι ξεκινά και καλεί όλους να γίνουν μέρος της μεγαλύτερης αποκριάτικης γιορτής της πόλης.

Dress up. Show up. Celebrate.

Περισσότερες πληροφορίες: https://linktr.ee/kalamatianokarnavali