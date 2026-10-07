14,76 εκατ. ευρώ για 14 έργα σε όλη την Πελοπόννησο | Δημήτρης Πτωχός: «Από τον σχεδιασμό, σε παρεμβάσεις με πραγματικό αποτύπωμα»

Νέα χρηματοδότηση συνολικού ύψους 14.756.412 ευρώ για 14 έργα σε διαφορετικές περιοχές της Πελοποννήσου ενέκρινε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μετά την ένταξή τους στο Εθνικό Σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Πρόκειται για ένα νέο σύνολο παρεμβάσεων που εκτείνεται σε Αρκαδία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία και Μεσσηνία και αφορά τη βελτίωση και συντήρηση του οδικού δικτύου, την κατασκευή νέων ισόπεδων κόμβων, την αντιπλημμυρική προστασία, καθώς και την αποκατάσταση υποδομών και ζημιών που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι παρεμβάσεις για την κατασκευή τεσσάρων ισόπεδων κόμβων σε Ξηροκάμπι, Στεφανιά, Σοφικό – Κόρφο και Πευκάλι, συνολικού προϋπολογισμού 6,8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις σε βασικούς οδικούς άξονες, μεταξύ άλλων στις διαδρομές Κολιάκι – Επίδαυρος, Σκάλα – Μελιγαλάς και Τρίπολη – Άστρος, αλλά και στο οδικό δίκτυο της Λακωνίας.

Με αφορμή τη νέα χρηματοδότηση, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε:

«Κάθε νέα χρηματοδότηση έχει αξία όταν απαντά σε πραγματικές ανάγκες. Τα 14,76 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, από την οδική ασφάλεια και τους νέους κόμβους μέχρι την αντιπλημμυρική προστασία και την αποκατάσταση ζημιών. Το ζητούμενο για εμάς είναι οι διαθέσιμοι πόροι να φτάνουν εκεί όπου χρειάζονται και οι αποφάσεις χρηματοδότησης να αποκτούν γρήγορα πραγματικό αποτύπωμα σε κάθε περιοχή της Πελοποννήσου».

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη και Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, Χρήστος Λαμπρόπουλος, ανέφερε:

«Η αποδοχή της χρηματοδότησης ανοίγει τον δρόμο για 14 ακόμη παρεμβάσεις σε όλη την Περιφέρεια. Υπάρχουν έργα οδικής ασφάλειας, συντηρήσεις σημαντικών αξόνων, αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και αποκαταστάσεις ζημιών. Προτεραιότητά μας είναι κάθε έργο να προχωρά οργανωμένα στα επόμενα στάδια, περιορίζοντας τον χρόνο από τη χρηματοδότηση μέχρι την υλοποίηση».

Ειδικότερα, η χρηματοδότηση αφορά:

– 1.156.412 ευρώ για δαπάνες απαλλοτριώσεων στο πλαίσιο της βελτίωσης της Επαρχιακής Οδού 9 Τρίπολη – Άστρος και της παράκαμψης Άστρους (Τμήμα Α).

– 1.000.000 ευρώ για τη συντήρηση και βελτίωση της οδού Κολιάκι – Επίδαυρος.

– 1.200.000 ευρώ για τη συντήρηση της 7ης Επαρχιακής Οδού, στο τμήμα Σκάλα – Μελιγαλάς. 39 Α

– 600.000 ευρώ για συντήρηση, καθαρισμό και αποκατάσταση τεχνικών έργων στον ποταμό Ευρώτα και παρακείμενους χειμάρρους.

– 1.900.000 ευρώ για την κατασκευή ισόπεδου κόμβου Ξηροκαμπίου.

– 1.500.000 ευρώ για την κατασκευή ισόπεδου κόμβου Στεφανιάς.

– 2.100.000 ευρώ για την κατασκευή ισόπεδου κόμβου στην Ε.Ο. Ισθμός – Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, στη συμβολή προς Σοφικό και Κόρφο.

– 1.300.000 ευρώ για την κατασκευή ισόπεδου κόμβου στην ίδια Εθνική Οδό, στη θέση Πευκάλι.

– 1.000.000 ευρώ για τη συντήρηση της Εθνικής Οδού Τρίπολη – Σπάρτη – Γύθειο και της Επαρχιακής Οδού Σκάλα – Γύθειο.

– 500.000 ευρώ για τη συντήρηση των οδικών τμημάτων Μολάοι – Ελιά και Βελιές – Δαιμονιά – Νεάπολη. 39 Α 39 Α

– 1.050.000 ευρώ για την αποκατάσταση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στις οδούς πρόσβασης της Τ.Κ. Χώρας.

– 700.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών και αντιπλημμυρική θωράκιση ρεμάτων και τεχνικών έργων στον Δήμο Τριφυλίας, μετά τη θεομηνία της 22ας Οκτωβρίου 2025.

– 150.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών σε υδατορέματα σε περιοχές του Δήμου Σικυωνίων που επλήγησαν από τη δασική πυρκαγιά του Ιουλίου 2025.

– 600.000 ευρώ για την αποκατάσταση πρανών των ποταμών Παμίσου και Νέδας από τη θεομηνία του Φεβρουαρίου 2026. 39 Α

Έργα με συγκεκριμένο τοπικό αποτύπωμα

Το νέο χρηματοδοτικό πακέτο συνδυάζει παρεμβάσεις διαφορετικής κλίμακας και χαρακτήρα, με κοινό σημείο την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες. Από νέους κόμβους και συντηρήσεις βασικών οδικών αξόνων έως παρεμβάσεις σε ποτάμια και ρέματα και αποκαταστάσεις μετά από πυρκαγιές, πλημμύρες, κατολισθήσεις και καθιζήσεις.

Με την αποδοχή της χρηματοδότησης από την Περιφερειακή Επιτροπή, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενεργοποιεί τα επόμενα απαιτούμενα βήματα για την προώθηση των έργων, με στόχο οι εγκεκριμένοι πόροι να περάσουν το ταχύτερο δυνατό από τον προγραμματισμό στην υλοποίηση.