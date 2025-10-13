14 Οκτωβρίου: Απεργιακή συγκέντρωση συνταξιούχων στην Καλαμάτα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ Κανένας μόνος του

ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 10πμ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ, ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK

Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες τα πράγματα είναι καθαρά, οι αντιλαϊκές αντεργατικές πολιτικές συνεχίζονται και θα συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση από τα αφεντικά των κυβερνήσεων, τους επιχειρηματικούς ομίλους και τώρα την πολεμική οικονομία που για αυτή βρίσκουν δισεκατομμύρια. Θα συνεχίζονται αν δεν τους βάλουμε φραγμό.

Η κυβέρνηση, φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο έκτρωμα με 13ωρη δουλειά, διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, προσλήψεις-απολύσεις 48ωρου με SMS, κατάτμηση της άδειας και άλλες αντεργατικές διατάξεις.

Οι Τράπεζες και τα fund έχουν κηρύξει πόλεμο στη λαϊκή κατοικία και η ακρίβεια κατατρώει το πενιχρό μας εισόδημα.

Η τράπεζα Alpha Bank εκμεταλλευόμενη το θεσμικό πού διαμόρφωσαν διαδοχικά με τους νόμους τους οι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, έβγαλε στον πλειστηριασμό το δυάρι διαμέρισμα, που αποτελεί το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που έχει εποχιακή εργαζόμενη και μένει με το 15 χρόνων παιδί της. Τους πετούν στο δρόμο για χρέη στην τράπεζα, ενώ καλείται να τα βγάλει πέρα με μόλις 4.500€ ετήσιο εισόδημα.

Ο θυμός, η αγανάκτηση που δίκαια μας διακατέχει, να εκφραστεί τώρα με την μαζική συμμετοχή μας από κοινού με το εργατικό κίνημα, με τα παιδιά και τα εγγόνια μας, στην απεργιακή συγκέντρωση

Καμία αναμονή. Καμία εμπιστοσύνη στις αστικές Κυβερνήσεις που όλα τα σχεδιάζουν για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτοί για τα Κέρδη τους, εμείς για τις ζωές μας. Για μία κοινωνία που στο επίκεντρο των σχεδιασμών της θα βάζει την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

-εδώ και τώρα να ακυρωθεί η έξωση της κατοικίας που μένει η συνάδελφος και το ανήλικο παιδί της.

-Να προστατευθεί η πρώτη κατοικία και η λαϊκή περιουσία. Να μην πετιούνται άνθρωποι στον δρόμο.

– Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια με πραγματικές αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους, καταβολή των αναδρομικών, της 13ης και 14ης σύνταξης.

– Kατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

– Eνσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στην κύρια σύνταξη.

– Μέτρα για την υγεία με αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με άμεσες προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις δομές υγείας. Πραγματικά δωρεάν υγεία με κατάργηση των κρατήσεων για την υγεία σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, με δωρεάν παροχή φαρμάκων.

– Καμία εμπλοκή καμία συμμετοχή στους Ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

– Λευτεριά στην Παλαιστίνη και δημιουργία Παλαιστινιακού Κράτους στα Σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

– Διακοπή κάθε συνεργασίας με το Κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και διακοπή συνεργασίας με την Ισραηλινή Εταιρία του Αεροδρομίου της Καλαμάτας

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΕΦΚΑ Ν ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΣΑΣ ΔΕΗ