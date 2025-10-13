6ο «Tomorrow Tastes Mediterranean» για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στη Μεσσηνία | Η Μεσογειακή Διατροφή «όχημα» βιωσιμότητας, εξωστρέφειας & ανάπτυξης (video &pic’s)

Η Μεσσηνία αποτελεί αυτό σημείο συνάντησης επιστημόνων, πολιτικών, σεφ και επαγγελματιών της γαστρονομίας από όλο τον κόσμο, σε δύο ημέρες γεμάτες συζητήσεις, πολιτικές παρεμβάσεις και γαστρονομικές εμπειρίες. Το 6ο διεθνές συνέδριο “Tomorrow Tastes Mediterranean 2025” φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον παγκόσμιο διάλογο για τη μεσογειακή διατροφή και τη σημασία της για την υγεία, τη βιωσιμότητα, και την πολιτιστική μας κληρονομιά, και διοργανώνεται από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και το Κέντρο Μεσογειακής Διατροφής Torribera, μιας πρωτοβουλίας του Culinary Institute of America και του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης.

Η Μεσογειακή Διατροφή ως στρατηγικό πλεονέκτημα για την ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων στο Συνέδριο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφέρθηκε στη Μεσογειακή Διατροφή ως βασικό πυλώνα για την ανθεκτικότητα του ελληνικού πρωτογενούς τομέα, επισημαίνοντας ότι «ό,τι παράγεται στην Ελλάδα – σε έναν τόπο όπου η παραγωγή ταυτίζεται με τη Μεσογειακή Διατροφή – δίνει τη δυνατότητα στον χώρο να αναδειχθεί και να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο». Όπως τόνισε, μέσα από αυτή τη στρατηγική «διασφαλίζουμε τη συνθήκη της βιωσιμότητας του ελληνικού πρωτογενούς τομέα, ενώ ταυτόχρονα μεγιστοποιείται το εισόδημα των Ελλήνων αγροτών». Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «υπηρετεί μια συνεκτική πολιτική, η οποία έρχεται ως απάντηση στις διαδοχικές κρίσεις που αφορούν στον πρωτογενή τομέα, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη». Παράλληλα, ο Υπουργός σημείωσε ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας «δεν μπορεί να βασίζεται στη μαζική παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλλά στην παραγωγή ποιοτικών, μοναδικών προϊόντων, ταυτισμένων με τη Μεσογειακή Διατροφή». «Ο πρωτογενής τομέας πρέπει να λειτουργεί με σχεδιασμό και λογική παραγωγής προϊόντων προστιθέμενης αξίας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι «οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης, όπως η έλλειψη αρδευτικού νερού, δημιουργούν προβλήματα που θέτουν σε διακινδύνευση την παραγωγή». Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «αναπτύσσει έναν στρατηγικό σχεδιασμό, αξιοποιώντας το σύνολο των διαθέσιμων πόρων», με μεγάλα αρδευτικά έργα που ήδη προκηρύχθηκαν και νέα μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα που θα προκηρυχθούν άμεσα, με αποδέκτες τους Δήμους και τους ΤΟΕΒ.

Κατά τη διάρκεια του πάνελ το οποίο συντόνιζε Διευθυντής Σύνταξης Περιοδικών και Ειδικών Εκδόσεων της Καθημερινής, Γιώργος Τσίρος και συμμετείχαν οι :

Στέφανος Φωτίου, Διευθυντής του Γραφείου Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Food and Agriculture Organization, Diego Canga Fano, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Υπεύθυνος για την Εξωστρέφεια, την Έρευνα και τις Γεωγραφικές Ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνισε ότι η ελληνική διατροφή είναι το πιο ισχυρό brand της χώρας, καθώς συνδυάζει γευστική ταυτότητα, υγεία και πολιτισμό, προσθέτοντας ότι η επένδυση στη βιωσιμότητα, στην καινοτομία και στη μεσογειακή διατροφή είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας. Ειδική αναφορά έκανε στους νέους αγρότες, αναγνωρίζοντας μεν πως πρόκειται για ένα δύσκολο επάγγελμα, εντούτοις όπως σημείωσε υπάρχουν τα εργαλεία προκειμένου κάποιος να ασχοληθεί με το επάγγελμα.

Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ «ΟΧΗΜΑ» ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στο επίκεντρο του 6ου συνεδρίου “Tomorrow Tastes Mediterranean”, που ξεκίνησε σήμερα, βρίσκεται η Μεσογειακή διατροφή — πολύ περισσότερο από ένα διατροφικό μοντέλο, ως εργαλείο πολιτικής, ανάπτυξης και διεθνούς προβολής της χώρας. Το συνέδριο αναδεικνύει τόσο τις πολιτικές που ήδη εφαρμόζονται, όσο και εκείνες που πρέπει να σχεδιαστούν, ώστε η παράδοση και η γνώση να γίνουν μοχλός βιωσιμότητας, εξωστρέφειας και ανάπτυξης για το μέλλον.