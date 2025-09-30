17 συλλήψεις από το Ελληνικό FBI για απάτες με επιστροφή ΦΠΑ – Και… άρωμα Καλαμάτας στην υπόθεση

Σε 17 συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές. Αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να είναι πρόεδρος τοπικής ομάδας της Αττικής ενώ στο «κόλπο γκρόσο» συμμετείχαν και αρκετοί λογιστές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, από το πρωί της Τρίτης (30.9.25) βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI (Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος – ΔΑΟΕ) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απάτης μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να δίνονταν εικονικές συναλλαγές με σκοπό να εισπράττουν επιστροφές ΦΠΑ πολλών χιλιάδων ευρώ. Έκοβαν τιμολόγια με υποτιθέμενες συναλλαγές και έτσι εισέπρατταν επιστροφές ΦΠΑ που δεν δικαιούταν.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και λογιστές ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Oι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως στην υπόθεση υπάρχει και… άρωμα Καλαμάτας, σε ότι έχει να κάνει με τα άτομα που εμπλέκονται και ελέγχονται.