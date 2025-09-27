Παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν κόσμο – Εξιχνιάστηκαν 4 περιπτώσεις απατών σε Αργολίδα, Κορινθία και της Μεσσηνία, 2 συλλήψεις

Στην εξιχνίαση τεσσάρων περιπτώσεις απατών έφθασαν οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου και στη σύλληψη δυο ατόμων, σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες, η οποία περιλαμβάνει ακόμα 2 άτομα. Πρόκειται για περιπτώσεις απάτης, όπου οι επιτήδειοι παρίσταναν τους λογιστές και αποσπούσαν χρηματικά ποσά.
Πιο αναλυτικά, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου εξιχνιάστηκαν ύστερα από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα, -4- περιπτώσεις απατών, σε Αργολίδα, Κορινθία και Μεσσηνία.
Ειδικότερα, εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν χθες 26-9-2025, σε περιοχή της Αττικής, με την συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μάνδρας, -2- ημεδαποί, ηλικίας 41 και 34 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες, η οποία περιλαμβάνει ακόμα -2- άτομα καθώς και άγνωστους συνεργούς τους.
Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης, που διεξήχθη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, προσποιούμενοι τους λογιστές και παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθή χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετικούς ισχυρισμούς, όπως μεσολάβηση για την μη καταβολή προστίμου, εξαπατούσαν ηλικιωμένα άτομα και κατάφερναν να τους αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα.
Από την μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε ότι οι ανωτέρω, από την 22 έως την 25-9-2025, είχαν διαπράξει συνολικά -4- περιπτώσεις απατών σε περιοχές της Αργολίδας, της Κορινθίας και της Μεσσηνίας.
Τέλος, σε έρευνα που έγινε σε ενοικιαζόμενο όχημα που επέβαιναν οι συλληφθέντες καθώς και στην κατοχή τους, βρέθηκε το χρηματικό ποσό των -17.310- ευρώ, καθώς και πλήθος κοσμημάτων, μέρος των οποίων αποδόθηκε στην παθούσα μίας εκ των περιπτώσεων.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ
Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr) έχουν αναρτηθεί οι ακόλουθες χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή περιπτώσεων εξαπάτησης:
- Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας “πλησιάζουν” ως γνωστοί συγγενικών – φιλικών προσώπων.
- Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας.
- Εφόσον άγνωστο άτομο εισέλθει στην οικία σας με οποιαδήποτε πρόφαση (π.χ. διεξαγωγή έρευνας, πώληση κάποιου προϊόντος, ανάγκη να πραγματοποιήσουν μια κλήση κ.λπ.), να μην επιτρέπετε να μεταβαίνει σε άλλους χώρους του σπιτιού σας, πέραν αυτών που χρειάζεται και ποτέ να μην χάνετε την οπτική επαφή μαζί του.
- Στην περίπτωση αυτή, να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσής τους με τη μέθοδο της απασχόλησης.
- Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).
- Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.
- Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας.
- Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.
- Να μην πείθεσθε εύκολα σε ευκαιριακές αγορές προϊόντων που σας προτείνουν άγνωστα άτομα, ιδιαίτερα δε δίχως να δείτε πρώτα τα προϊόντα αυτά.
- Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.
- Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα-εταιρείες για αγορά αγαθών-προσφορά υπηρεσιών.
- Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.
- Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).
- Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.
- Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.