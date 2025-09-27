Παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν κόσμο – Εξιχνιάστηκαν 4 περιπτώσεις απατών σε Αργολίδα, Κορινθία και της Μεσσηνία, 2 συλλήψεις

Στην εξιχνίαση τεσσάρων περιπτώσεις απατών έφθασαν οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου και στη σύλληψη δυο ατόμων, σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες, η οποία περιλαμβάνει ακόμα 2 άτομα. Πρόκειται για περιπτώσεις απάτης, όπου οι επιτήδειοι παρίσταναν τους λογιστές και αποσπούσαν χρηματικά ποσά.

Πιο αναλυτικά, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου εξιχνιάστηκαν ύστερα από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα, -4- περιπτώσεις απατών, σε Αργολίδα, Κορινθία και Μεσσηνία.

Ειδικότερα, εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν χθες 26-9-2025, σε περιοχή της Αττικής, με την συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μάνδρας, -2- ημεδαποί, ηλικίας 41 και 34 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες, η οποία περιλαμβάνει ακόμα -2- άτομα καθώς και άγνωστους συνεργούς τους.

Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης, που διεξήχθη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, προσποιούμενοι τους λογιστές και παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθή χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετικούς ισχυρισμούς, όπως μεσολάβηση για την μη καταβολή προστίμου, εξαπατούσαν ηλικιωμένα άτομα και κατάφερναν να τους αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε ότι οι ανωτέρω, από την 22 έως την 25-9-2025, είχαν διαπράξει συνολικά -4- περιπτώσεις απατών σε περιοχές της Αργολίδας, της Κορινθίας και της Μεσσηνίας.

Τέλος, σε έρευνα που έγινε σε ενοικιαζόμενο όχημα που επέβαιναν οι συλληφθέντες καθώς και στην κατοχή τους, βρέθηκε το χρηματικό ποσό των -17.310- ευρώ, καθώς και πλήθος κοσμημάτων, μέρος των οποίων αποδόθηκε στην παθούσα μίας εκ των περιπτώσεων.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ

Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr) έχουν αναρτηθεί οι ακόλουθες χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή περιπτώσεων εξαπάτησης: