1ο Φοιτητικό Συνέδριο Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις 5-9 Νοεμβρίου στην Καλαμάτα

Το 1ο Φοιτητικό Συνέδριο Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι μία πρωτοβουλία των φοιτητών του τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται στην πόλη της Καλαμάτας και αφορά φοιτητές, αλλά και επαγγελματίες του κλάδου.

Καταξιωμένοι επιστήμονες και καθηγητές από όλη την Ελλάδα θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, τα οποία επικεντρώνονται σε τομείς όπως οι διαταραχές φωνής, ροής, κατάποσης και επικοινωνίας, οι διαταραχές αυτιστικού φάσματος, οι αναπτυξιακές διαταραχές λόγου και ομιλίας, οι νευροεκφυλιστικές παθήσεις, αλλά και η διεπιστημονική συνεργασία με άλλους επαγγελματίες (ΩΡΛ, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές). Ακόμα, αναμένονται ομιλίες από μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, όπως και posters από προπτυχιακούς και τελειόφοιτους φοιτητές. Στόχοι του συνεδρίου είναι η ενημέρωση αναφορικά με νεότερες προσεγγίσεις στον τομέα της λογοθεραπείας αλλά και η αλληλεπίδραση επιστημόνων και φοιτητών, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, την συνεργασία και την απόκτηση νέων γνώσεων.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στις 8 και 9 Νοεμβρίου στον φιλόξενο χώρο του συνεδριακού κέντρου του Elite City Resort, στην παραλία της Καλαμάτας. Αναμένεται να παρευρεθούν περισσότεροι από 300 σύνεδροι – φοιτητές και επαγγελματίες του κλάδου – από όλη την Ελλάδα. Αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια στέκονται ο Δήμος Καλαμάτας, ο οποίος είναι και συνδιοργανωτής της δράσης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, ο Δήμος Μεσσήνης, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.