Αποχή δικηγόρων Κυπαρισσίας από τα ποινικά ακροατήρια έως 15 Νοεμβρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας, κατά τη συνεδρίασή του την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δικαστικό Μέγαρο Κυπαρισσίας, αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής των μελών του από τα ακροατήρια των Ποινικών Δικαστηρίων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια μέχρι και την 15η Νοεμβρίου 2025.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο πρόεδρος Αθανάσιος Πετρόπουλος, η γενική γραμματέας Σοφία Σταθοπούλου, η ταμίας Ευστρατία Λέφα και οι σύμβουλοι Αντώνιος Μαρίνης και Χάιδω Παναγιωτοπούλου. Ο πρόεδρος εισηγήθηκε τη συνέχιση της προειδοποιητικής αποχής και, ύστερα από συζήτηση, το Δ.Σ. υιοθέτησε ομόφωνα την πρόταση.

Στην απόφαση 31/2025 επισημαίνεται ότι η αποχή κρίνεται αναγκαία λόγω της σοβαρής υποστελέχωσης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λακωνίας, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις και αναφορές των Δικηγορικών Συλλόγων Σπάρτης και Γυθείου. Παράλληλα, γίνεται λόγος για τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση του Πολιτικού Τμήματος της Παράλληλης Έδρας Κυπαρισσίας (Πρωτοδικείου Μεσσηνίας), καθώς και για τη δραματική μείωση των δικασίμων, παρά τις συνεχείς και έντονες παρεμβάσεις του Συλλόγου.

πηγη www.gargalianoionline.gr