1ο Θεματικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ Αργολίδος Μια παγκόσμια πολιτιστική κραυγή για την επιστροφή των μαρμάρων & της κλεμμένης Καρυάτιδας στο Ναύπλιο

Με ένα βαθιά συμβολικό και οικουμενικό μήνυμα, ο Φιλανθρωπικός & Πολιτιστικός Σύλλογος ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΜΝΕΙΑ, και η International Action Art, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ναυπλιέων, παρουσιάζει το 1ο Θεματικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ Αργολίδος.

Η κορυφαία αυτή πολιτιστική δράση τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), της Περιφέρειας Πελοποννήσου & της Ιεράς Μητρόπολης Αργολίδας.

Το διήμερο 10 και 11 Οκτωβρίου 2026, ο εμβληματικός χώρος του Βουλευτικού Ναυπλίου (Πρώτη Βουλή των Ελλήνων) θα μετατραπεί σε κοιτίδα πολιτισμού, μνήμης και διεκδίκησης, αφιερωμένο στον μεγάλο εθνικό στόχο: την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην πατρίδα που γέννησε τη Δημοκρατία και τον πολιτισμό. Το Φεστιβάλ φιλοδοξεί να αποτελέσει γέφυρα αφύπνισης για το παγκόσμιο κοινό, στρέφοντας τους προβολείς στα μάρμαρα του Παρθενώνα & στην «Ωραία των Αθηνών» – την κλεμμένη Καρυάτιδα που εξακολουθεί να ανασαίνει μόνη, μακριά από τον αττικό ουρανό.

Το Εικαστικό Αφιέρωμα: «ΟΤΑΝ Η ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ ΘΑ ΓΥΡΙΣΕΙ».

Μία έκθεση τέχνης για τη μνήμη, την απουσία και την επιστροφή.

Στην καρδιά του Φεστιβάλ δεσπόζει μια πρωτότυπη εικαστική έκθεση-αφιέρωμα με τίτλο ΟΤΑΝ Η ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ ΘΑ ΓΥΡΙΣΕΙ.

Έλληνες δημιουργοί επιστρατεύουν την τέχνη τους για να δώσουν φωνή στα κλεμμένα μάρμαρα του Παρθενώνα & στην ξενιτεμένη θυγατέρα των Καρυών.

Μέσα από κορυφαίας αισθητικής έργα πλασμένα από πολύτιμα μέταλλα, μάρμαρο, πέτρες, μαργαριτάρια, κρύσταλλα, γυαλί, πηλό, μετάξι και λινάρι, η σύγχρονη ελληνική δημιουργία συνομιλεί με την ιστορία, μετατρέποντας την ύλη

σε συναίσθημα και αίτημα δικαιοσύνης.

Μελωδίες, Χορωδίες και Παράδοση κάτω από τον Ιστορικό Θόλο

Η πολιτιστική εμπειρία του διημέρου θα πλαισιωθεί από ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, όπου η μουσική και ο χορός γίνονται φορείς μνήμης:

Παραδοσιακοί Χοροί: Χορευτικά σχήματα θα μεταφέρουν τον παλμό, την κίνηση

και την πολυμορφία της ελληνικής παράδοσης από κάθε γωνιά της χώρας.

Μουσικές Μελωδίες & Χορωδιακά Σχήματα: Καταξιωμένοι Έλληνες μουσουργοί

θα παρουσιάσουν συνθέσεις εμπνευσμένες αποκλειστικά από τη θεματολογία του Φεστιβάλ, ντύνοντας μουσικά την προσμονή της επιστροφής. Παράλληλα, χορωδίες από όλη την Ελλάδα θα ενώσουν τις φωνές τους, παρουσιάζοντας εμβληματικές μελωδίες και συνθέσεις μεγάλων Ελλήνων δημιουργών, δημιουργώντας ένα συγκινητικό πολυφωνικό ποτάμι διεκδίκησης.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι δημιουργοί:

KATE TAZEDAKIS

POLINA SAPOUNA ELLIS

MARY SAMOLI

THEODORA D

BED OF STONE

GIAMPOURAS JEWELLERY

VASSO GALATI

SPIROS KANAKIS

COEUR MAKES

ELENI SIOYSTI

ROULA PASHALIDOU

KILIMAKI

TZAVE DESIGN

ELEONORA GAVALIDOY

VASSILIS MORALIS

MITROPOULOU LILY

ADAMOPOULOU VARVARA

EROS PSYCHE

LYDIA PANIDIS

XRISTINA KARAKALPAKI

MICHAILIDOU IOANNA

CHRISTINA APOSTOLIDOU

KOKO DI ALMA

KB JEWELLERY

CHRISTINA BRAMPTI

Μια Συνυπογραφή για την Ιστορία

Το Φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με μια πράξη συλλογικής ευθύνης. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν ενεργό κομμάτι αυτής της παγκόσμιας διεκδίκησης, υπογράφοντας στο ειδικό Βιβλίο Συλλογής Υπογραφών. Κάθε υπογραφή αποτελεί ένα ακόμη βήμα ώστε τα κλεμμένα αριστουργήματα να σμίξουν ξανά εκεί που ανήκουν δικαιωματικά.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

18:00 | Χώρος: Βουλευτικό

Εναρκτήριες Ομιλίες & Εγκαίνια Έκθεσης Κοσμημάτων Τέχνης «Όταν η Καρυάτιδα θα Γυρίσει».

Συντονισμός: Κλέλια Χαρίση (Τηλεοπτική Παραγωγός & Παρουσιάστρια, Διευθύντρια Λόγου & Τέχνης International Action Art, Ποιήτρια).

19:30 – 21:30 | Χώρος: Πλατεία Συντάγματος

Παράσταση Παραδοσιακών Χορών με τη συμμετοχή των χορευτικών σχημάτων:

Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Λαμίας “Χορονός”

Ένωση Κρητών και Φίλων Κρήτης “Ο Μίνωας”

Σύλλογος Φίλων Ιδρύματος Β. Παπαντωνίου

Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ν. Ηραίου “ΧΩΝΙΚΑΣ”

Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Ν. Αργολίδας “Αριάδνη”

Εφηβικό Χορευτικό Τμήμα ΣΥ.ΚΑ.ΦΙ.ΑΡ “Αλληλεγγύη”

Χορευτικό Τμήμα Ενηλίκων “ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΜΝΕΙΑ”

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

11:00 – 13:00 | Χώρος: Βουλευτικό

Συναυλιακή Παράσταση Χορωδιών με τη συμμετοχή των:

Δημοτική Χορωδία Ναυπλίου

Βυζαντινή Χορωδία Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος

Χορωδία Ενηλίκων Πολιτιστικού Συλλόγου Άργους “Τελέσιλλα”

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ