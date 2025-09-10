2.5 εκατ. ευρώ από τους ΚΑΠ στους Δήμους της Μεσσηνίας

Η απόφαση του ΥΠΕΣ της 9ης Σεπτεμβρίου 2025 κατανέμει συνολικά 2.520.478,08 € στους έξι δήμους του νομού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

Στη Μεσσηνία τα «αποδοτέα ποσά» διαμορφώνονται ως εξής:

Δήμος Καλαμάτας — 834.714,88 €.

Δήμος Μεσσήνης — 457.146,52 €.

Δήμος Πύλου-Νέστορος — 326.638,80 €.

Δήμος Τριφυλίας — 478.270,69 €.

Δήμος Οιχαλίας — 269.904,56 €.

Δήμος Δυτικής Μάνης — 153.802,63 €.

Τα ποσά προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και αποτελούν βασικό «αιμοδότη» της μηνιαίας ρευστότητας των δήμων, καλύπτοντας μεταξύ άλλων ανελαστικές ανάγκες και γενικές λειτουργικές δαπάνες.

Με την τρέχουσα κατανομή, διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση υπηρεσιών που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών σε όλες τις δημοτικές ενότητες της Μεσσηνίας.