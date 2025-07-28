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ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

206 νέα τμήματα ένταξης σε σχολεία της Πελοποννήσου -Λίστα (video)

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Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης κάνει το Υπουργείο Παιδείας, προχωρώντας στην ίδρυση 206 νέων Τμημάτων Ένταξης σε σχολεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το μέτρο στοχεύει στη στήριξη των μαθητών με εκπαιδευτικές ανάγκες και στην οικοδόμηση ενός σχολείου που αγκαλιάζει κάθε παιδί, χωρίς αποκλεισμούς.

Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Τα νέα Τμήματα Ένταξης θα λειτουργήσουν στις ακόλουθες σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, σύμφωνα με το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 3955/23.07.2025):

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Τ.Ε.
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟ – ΝΑΥΠΛΙΟΥ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΣ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 6ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1ο     ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ
 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΚΟΝΔΥΛΕΙΟ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΣΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΗΣ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΧΑΪΚΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΧΑΙΟΥ – ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟΝ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΛΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ
 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ
 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ
 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΕΡΓΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΦΑΡΩΝ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΪΚΩΝ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Τ.Ε.
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΥΦΙ – ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕΙΟ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΛΟΥ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΝΑΧΟΥ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ
 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ
 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΣΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΧΑΪΚΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΙΚΙΩΝ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 5ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΑΤΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΒΑΡΔΑΒΕΙΟ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ-ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΑΤΩΝ-ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ
 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ
 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΥΣΤΡΑ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΑΣ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΕΡΓΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ -ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΙΙΚΩΝ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΟΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΦΑΡΩΝ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Δ/ΝΣΗ B/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Τ.Ε.
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΥΜΝΗ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ)
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΛΕΧΑΙΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕ Μ.Λ.Τ.
 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ με Λυκειακές Τάξεις Α’, Β’ και Γ’
 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Δ/ΝΣΗ B/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Τ.Ε.
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Δ/ΝΣΗ B/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Τ.Ε.
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Άργους
 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΣΤΡΟΣ
 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Κιάτου
 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΠΑΡΤΗΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Τα Τμήματα Ένταξης λειτουργούν εντός των σχολείων, με ειδικά καταρτισμένο προσωπικό και σχέδια εξατομικευμένης παρέμβασης, προσφέροντας δυνατότητα παρακολούθησης της γενικής τάξης με υποστήριξη, όπου απαιτείται.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού https://www.minedu.gov.gr/news/62183-23-07-25-sofia-zaxaraki-idryoume-3-448-nea-tmimata-entaksis-apo-to-dimotiko-eos-kai-to-lykeio-se-oles-tis-perifereies-tis-xoras

και στο ΦΕΚ Β’ 3955/23.07.2025  https://search.et.gr/el/fek/?fekId=784665

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