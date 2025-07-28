206 νέα Τμήματα Ένταξης σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, σε συνέχεια της πρόσφατης Υπουργικής Απόφασης για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της επικράτειας, ανακοινώνει την ίδρυση 206 νέων Τμημάτων Ένταξης σε σχολεία της Περιφέρειάς μας.
Η παρέμβαση αυτή του Υπουργείου ενισχύει σημαντικά τις δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στην παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης για όλους τους μαθητές. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης έως τώρα και αποτελεί ένα σπουδαίο βήμα προς ένα σχολείο σύγχρονο, ευέλικτο, συμπεριληπτικό, ένα σχολείο για όλους με κεντρικό άξονα την εκπαιδευτική ενσωμάτωση και την ανταπόκριση στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Η ίδρυση 206 νέων Τμημάτων Ένταξης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα παροχής εξειδικευμένης υποστήριξης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προάγοντας τις αξίες της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Τα νέα Τμήματα Ένταξης θα λειτουργήσουν στις ακόλουθες σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, σύμφωνα με το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 3955/23.07.2025):
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
|Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
|ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Τ.Ε.
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟ – ΝΑΥΠΛΙΟΥ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΣ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΚΟΝΔΥΛΕΙΟ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΣΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΗΣ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΧΑΪΚΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΧΑΙΟΥ – ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟΝ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΛΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΕΡΓΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΦΑΡΩΝ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΪΚΩΝ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
|Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
|ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Τ.Ε.
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΥΦΙ – ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕΙΟ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΛΟΥ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΝΑΧΟΥ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΣΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΧΑΪΚΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΙΚΙΩΝ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΑΤΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΒΑΡΔΑΒΕΙΟ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ-ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΑΤΩΝ-ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΣΤΡΑ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΑΣ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΕΡΓΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ -ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΙΙΚΩΝ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΟΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΦΑΡΩΝ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
|Δ/ΝΣΗ B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
|ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Τ.Ε.
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΥΜΝΗ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ)
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΛΕΧΑΙΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕ Μ.Λ.Τ.
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ με Λυκειακές Τάξεις Α’, Β’ και Γ’
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
|Δ/ΝΣΗ B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
|ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Τ.Ε.
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
|Δ/ΝΣΗ B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
|ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Τ.Ε.
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Άργους
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΣΤΡΟΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
|Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Κιάτου
|ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΠΑΡΤΗΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Τα Τμήματα Ένταξης λειτουργούν εντός των σχολείων, με ειδικά καταρτισμένο προσωπικό και σχέδια εξατομικευμένης παρέμβασης, προσφέροντας δυνατότητα παρακολούθησης της γενικής τάξης με υποστήριξη, όπου απαιτείται.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού https://www.minedu.gov.gr/news/62183-23-07-25-sofia-zaxaraki-idryoume-3-448-nea-tmimata-entaksis-apo-to-dimotiko-eos-kai-to-lykeio-se-oles-tis-perifereies-tis-xoras
και στο ΦΕΚ Β’ 3955/23.07.2025 https://search.et.gr/el/fek/?fekId=784665
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ