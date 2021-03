22χρονη σέρφερ σκοτώθηκε από κεραυνό στη θάλασσα εν ώρα προπόνησης (εικόνες)

Η νεαρή σέρφερ έχασε τη ζωή της ενώ προπονούνταν σε προκριματικό τουρνουά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Συγκεκριμένα, τη χτύπησε κεραυνός μόλις μπήκε στο νερό την προηγούμενη Παρασκευή στην παραλία El Tunco, νότια της πρωτεύουσας Σαν Σαλβαδόρ, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Η Κάθριν ενσάρκωνε τη χαρά και την ενέργεια που μας κάνει όλους να αγαπούμε το σέρφινγκ, ως παγκόσμια εκπρόσωπος του αθλήματος. Είχε διακριθεί σε ανταγωνιστικό επίπεδο και εκπροσωπούσε τη χώρα της με υπερηφάνεια σε όλα τα διεθνή μίτινγκ. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Διεθνής Οργάνωση Σέρφινγκ.

Η Ντίαζ προετοιμαζόταν για τους αγώνες ISA World Surfing Games, που θα διεξαχθούν από τις 29 Μαΐου έως τις 6 Ιουνίου στις παραλίες La Bocana και El Sunzal, στο Ελ Σαλβαδόρ.

Οι αθλήτριες με τις επτά κορυφαίες επιδόσεις, που δεν έχουν ακόμα προκριθεί, θα κερδίσουν μία θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, όπου το σέρφινγκ έχει συμπεριληφθεί για πρώτη φορά στα ολυμπιακά αθλήματα.

Φίλοι της αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος που βρισκόταν στο σημείο κάλεσαν ασθενοφόρο, το οποίο έσπευσε στο σημείο, όμως η άτυχη κοπέλα άφησε την τελευταία της πνοή στην ακτή.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των διεθνών μέσων ενημέρωσης, «ο ουρανός ήταν καθαρός και ήταν μια απρόβλεπτη καταιγίδα που δεν έμοιαζε να έχει μεγάλο ηλεκτρικό φορτίο» και πως «η απότομη αλλαγή του καιρού ξάφνιασε όλους όσοι ήταν εκεί».

It is with a heavy heart that the ISA has learned about the passing of El Salvador’s Katherine Diaz. pic.twitter.com/7SQCEHPpu3

— ISA (@ISAsurfing) March 21, 2021