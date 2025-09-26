2ο Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ Καλαμάτας, 10-12 Οκτωβρίου 2025

Ο Δήμος Καλαμάτας και οι χορωδίες της πόλης: Ένωση φίλων μουσικής «Αρμονία», Μουσικός όμιλος «Ορφέας» και Διεθνής Χορωδία Allegri διοργανώνουν το 2ο Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ Καλαμάτας, που θα πραγματοποιηθεί από 10 έως 12 Οκτωβρίου 2025 στο επιβλητικό Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν 18 χορωδίες από όλη την Ελλάδα, προσφέροντας ένα τριήμερο πλούσιο σε μελωδίες, αρμονία και πολιτισμό. Πρόκειται για μια διοργάνωση που εξελίσσεται σε θεσμό, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Καλαμάτας ως σημαντικού πολιτιστικού κέντρου και ενισχύοντας τη θέση της στον πανελλήνιο μουσικό χάρτη.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Πληροφορίες:

– Facebook Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας

– Instagram @panelleniophestibalkhorodion