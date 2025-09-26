Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
26
Σεπτέμβριος
TOP
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

2ο Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ Καλαμάτας, 10-12 Οκτωβρίου 2025

Share

Ο Δήμος Καλαμάτας και οι χορωδίες της πόλης: Ένωση φίλων μουσικής «Αρμονία», Μουσικός όμιλος «Ορφέας» και Διεθνής Χορωδία Allegri διοργανώνουν το 2ο Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ Καλαμάτας, που θα πραγματοποιηθεί από 10 έως 12 Οκτωβρίου 2025 στο επιβλητικό Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν 18 χορωδίες από όλη την Ελλάδα, προσφέροντας ένα τριήμερο πλούσιο σε μελωδίες, αρμονία και πολιτισμό. Πρόκειται για μια διοργάνωση που εξελίσσεται σε θεσμό, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Καλαμάτας ως σημαντικού πολιτιστικού κέντρου και ενισχύοντας τη θέση της στον πανελλήνιο μουσικό χάρτη.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

προγραμμα 2025 06

Πληροφορίες:

– Facebook Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας

– Instagram @panelleniophestibalkhorodion

491002735 630525963323122 1837216303641171761 n

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ