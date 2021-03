Το “πράσινο φως” στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου covid 19, άναψε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Με βάση σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα Τρίτη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η οποία υπογράφεται από τον υφυπουργό Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρη, προβλέπεται πως η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από τη συλλογική απόφαση 027 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή αφορά σε επιχειρήσεις δήμων της δυτικής Αττικής, της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης, του δήμου Καλυμνίων, της τοπικής κοινότητας Κέλλης στη Φλώρινα και της τοπικής κοινότητας Θεσπιέων στη Βοιωτία, περιοχών δηλαδή που ίσχυαν τοπικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊου.

Στις εν λόγω περιοχές από τις 15/12/2020-2/1/2021 ανεστάλη η λειτουργία του λιανεμπορίου και της παράδοσης εκτός (click away) με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού και τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον.

Δηλαδή οι επιχειρήσεις αυτές έχασαν την ευκαιρία που είχαν οι επιχειρήσεις της υπόλοιπης χώρας να λειτουργήσουν είτε με τη μέθοδο του click away είτε και με τη δυναότητα εισόδου στο κατάστημα. Για τον λόγο αυτό αποφασίσθηκε να δοθεί ενίσχυση υπό τη μορφή αποζημίωσης ύψους 3.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση που επηρεάστηκε από τα μέτρα.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

1. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα και υφίστανται σημαντική ζημία λόγω των συνεπειών από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Δεδομένου του εξαιρετικού χαρακτήρα της κρίσης, οι εν λόγω ζημίες δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί, είναι σημαντικής κλίμακας και, ως εκ τούτου, δημιουργούν για τις επιχειρήσεις συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά από τις συνθήκες της αγοράς στις οποίες λειτουργούν κανονικά. Ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες είναι καλά προετοιμασμένες για τους εγγενείς κινδύνους της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας, αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις, σε βαθμό που δύναται να υπονομευθεί η βιωσιμότητά τους. Οι συνέπειες από την έξαρση της νόσου COVID-19 ενέχουν τον κίνδυνο σοβαρής επιβράδυνσης της οικονομίας της χώρας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλήττοντας τις επιχειρήσεις, τις θέσεις εργασίας και τα νοικοκυριά. Απαιτείται καλά στοχευμένη δημόσια στήριξη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στις αγορές παραμένει διαθέσιμη επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούνται σε υγιείς επιχειρήσεις και για τη διατήρηση της συνέχειας της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια πανδημίας και ύστερα από αυτήν.

2. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των μέτρων για τη μείωση της διασποράς του κορονοΐού απαιτήθηκε από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, είτε να αναστείλουν παντελώς τη λειτουργία τους, είτε να λειτουργήσουν με μεθόδους όπως το click away ή το click in a shop, είτε να λειτουργήσουν με περιορισμούς ως προς τον αριθμό των εισερχομένων πελατών. Μετά την εφαρμογή των αυστηρών περιοριστικών μέτρων από τις αρχές Νοεμβρίου 2020 μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2020, συμπεριλαμβανομένης και της πλήρους αναστολής λειτουργίας των περισσότερων κλάδων του λιανεμπορίου, εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και καθώς το επιδημιολογικό φορτίο είχε ισορροπήσει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, επετράπη με την υπ’ αριθ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.80588/14.12.2020 (B’ 5509) κοινή υπουργική απόφαση:

α) η λειτουργία των καταστημάτων λιανικής πώλησης με τη μέθοδο της προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away) στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την 15η Δεκεμβρίου 2020 έως και την 2α Ιανουαρίου 2021, ενώ για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως τα βιβλιοπωλεία επετράπη και η λειτουργία με είσοδο των καταναλωτών στο κατάστημα και

β) και η λειτουργία των κομμωτηρίων και των υπηρεσιών μανικιούρ, πεντικιούρ και περιποίησης νυχιών.

3. Από τις προβλέψεις αυτές της ως άνω υπουργικής απόφασης εξαιρέθηκαν ωστόσο, λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων των εν λόγω περιοχών και του συνακόλουθου επιτακτικού κινδύνου δημόσιας υγείας, κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, οι επιχειρήσεις:

α) των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,

β) της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

γ) του Δήμου Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

δ) της Τοπικής Κοινότητας Κέλλης του Δήμου Αμύνταιου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και

ε)της Τοπικής Κοινότητας Θεσπιέων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στις ως άνω περιοχές, για χρονικά διαστήματα εντός της περιόδου από 15.12.2020 έως 2.1.2021, που καθορίστηκαν με κανονιστικές πράξεις, ανεστάλη η λειτουργία

α) του λιανεμπορίου, συμπεριλαμβανομένων του λιανικού εμπορίου βιβλίων και της δραστηριότητας της παράδοσης εκτός καταστήματος (click away), με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον, και

β) των κομμωτηρίων και των υπηρεσιών μανικιούρ, πεντικιούρ και περιποίησης νυχιών.

Λόγω των ως άνω έκτακτων μέτρων, οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις των συγκεκριμένων περιοχών και κλάδων έχασαν την ευκαιρία που είχαν οι επιχειρήσεις της υπόλοιπης χώρας για αυξημένο κύκλο εργασιών, είτε με τη μέθοδο του click away, είτε και με τη δυνατότητα εισόδου στο κατάστημα για τους αναφερόμενους παραπάνω κλάδους, κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

4. Στο πλαίσιο αυτό, με την παρούσα δράση παρέχεται ενίσχυση υπό τη μορφή αποζημίωσης ύψους τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000 €) για κάθε επιχείρηση εκ των περιγραφόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων που κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο δραστηριοποιούνταν στους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 5 και διέθεταν εγκατάσταση στις ως άνω περιοχές, οι οποίες, πέραν του πλήγματος που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις των εν λόγω κλάδων στο σύνολο της χώρας λόγω της πανδημίας, απώλεσαν και τη δυνατότητα λειτουργίας υπό όρους κατά την εορταστική περίοδο και τον παραδοσιακά αυξημένο κύκλο εργασιών που σημειώνεται κατά τη διάρκειά της.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια Ευρώ (8.000.000 €) .

ΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Λήπτες της ενίσχυσης που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα και οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής:

1. Να είχαν την 18.12.2020 εγκατάσταση σε τουλάχιστον μία εκ των παρακάτω περιοχών:

α) Δήμος Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,

β) Δήμος Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, γ) Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,

δ) Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ε) Δήμος Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κάλυμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

στ) Δημοτική Κοινότητα Κέλλης του Δήμου Αμύνταιου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

ζ) Τοπική Κοινότητα Θεσπιέων του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας.

2. Να διέθεταν την 18.12.2020 ενεργό ΚΑΔ στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 5.

3. Να προσκομίζουν φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησής τους. Εάν κατά το χρόνο της πληρωμής το ως άνω δικαιολογητικό δεν είναι πλέον σε ισχύ, προσκομίζεται νέο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περ.β της παρ. 2 του Κεφαλαίου 7.

4. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α’137).

5. Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, σε πρωτογενείς παραγωγούς και ότι η ενίσχυση δεν καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ή αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς.

6. Οι ενισχύσεις που λαμβάνουν, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης (σύμφωνα με τον Καν. 1407/2013), να μην υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ για την κυλιόμενη τριετία.

7. Εφόσον δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους και μη επιλέξιμους από τον Καν. 1407/2013 ΚΑΔ, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Παράρτημα III, να διασφαλίζουν, με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι η ενίσχυση που λαμβάνουν δυνάμει της παρούσης δεν αφορά στις μη επιλέξιμες δραστηριότητες.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΔ

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες για την ενίσχυση επιχειρήσεων βάσει της παρούσας δράσης είναι οι:

47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από εκμετάλλευση περιπτέρου (47.19.10.02)

47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.61 Λιανικό Εμπόριο Βιβλίων από εξειδικευμένα καταστήματα

47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

96.02.1 Υπηρεσίες κομμωτηρίων και άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού, εκτός από 96.02.13.01 – υπηρεσίες αισθητικού αρωματοθεραπείας, 96.02.13.02 – υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτου καλλονής), 96.02.13.03 -υπηρεσίες μακιγιέρ – αισθητικού και 96.02.19.01 -υπηρεσίες τεχνητού μαυρίσματος (σολάριουμ)

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων και σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων, εκτός όσων ρητά εξαιρούνται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΙΊΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ». Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Ο δυνητικός λήπτης υποβάλλει μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο των καταστημάτων / εγκαταστάσεων των επιλέξιμων ΚΑΔ που διαθέτει στις επιλέξιμες περιοχές.

2. Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ο λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται σωρευτικά:

α. να συμπληρώσει στο ΠΣΚΕ τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ» όπως αυτά εμφανίζονται στο Παράρτημα I.

β. να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ τα παρακάτω δικαιολογητικό:

αα) αποδεικτικό από το TAXIS (εκτύπωση από την προσωποποιημένη πληροφόρηση -μητρώο) από το οποίο να προκύπτει ότι διατηρούσε την 18.12.2020: i) εγκατάσταση (έδρα ή υποκατάστημα) σε τουλάχιστον μία εκ των επιλέξιμων περιοχών του Κεφαλαίου 3 και ii) ενεργό ΚΑΔ εκ των αναφερόμενων στο Κεφάλαιο 5 (για την επιβεβαίωση των προϋποθέσεων των σημείων 1 και 2 του Κεφαλαίου 4)

ββ) φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης σε ισχύ, εκδοθείσα το νωρίτερο επτά (7) ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης. Εάν κατά το χρόνο της πληρωμής δεν είναι πλέον σε ισχύ προσκομίζεται νέα (για την επιβεβαίωση της προϋπόθεσης του σημείου 3 του Κεφαλαίου 4)

γγ) την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος II, εκδοθείσα ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα gov.gr, υπογεγραμμένη, στην περίπτωση εταιρείας, από τον νόμιμο εκπρόσωπο (για την επιβεβαίωση των προϋποθέσεων του σημείου 4, 5, 6 και 7 του Κεφαλαίου 4)

γ. να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.

δ. εάν από το σχετικό δικαιολογητικό προκύπτει ύπαρξη φορολογικής οφειλής και υποχρέωση παρακράτησης ποσού, να αποστείλει ταχυδρομικά στην ΕΥΔΕ ΒΕΚ (διεύθυνση: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ.10181, Αθήνα, με την ένδειξη «ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ»), εντός 7 εργασίμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων το πρωτότυπο αυτού. Η εμπρόθεσμη αποστολή αποδεικνύεται από την απόδειξη παράδοσης για αποστολή. Η υποχρέωση αυτή δεν αναιρεί την υποχρέωση επισύναψης του δικαιολογητικού στο ΠΣΚΕ. Εάν το ως άνω δικαιολογητικό έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά, δεν απαιτείται η ταχυδρομική αποστολή του.

3. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ξεκινά την 19.03.2021 και ώρα 12.00 και λήγει την 23.4.2021 ώρα 15:00.

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας και ώρας λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης. Για τα δικαιολογητικό που αποστέλλονται ταχυδρομικά σε πρωτότυπη μορφή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

4. Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικό. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικό και στοιχεία της παρ. 2 του παρόντος Κεφαλαίου υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βάσει της ιδίας παραγράφου αποστέλλονται ταχυδρομικά σε πρωτότυπη μορφή, και πρέπει να έχουν συνολικό μέγεθος μικρότερο των 50 MB. Είναι δυνατή η επισύναψη συμπιεσμένων αρχείων τύπου pdf, zip ή και rar.

5. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη δράση συνιστά επίσης εξουσιοδότηση προς την ΕΥΔΕ-ΒΕΚ και τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης της παρούσας (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις κατά την υποβολή, αξιολόγηση), καθώς και για το σκοπό της εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών) και της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της δράσης της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων βάσει του ν. 4624/2019.

6. Ο λήπτης της ενίσχυσης αποδέχεται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται από το ΠΣΚΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει στο έντυπο υποβολής επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων προθεσμιών και συνεπειών.

Υπενθυμίζεται οτι πριν λίγες μέρες ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής είχε προαναγγείλει ότι οι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου που παρέμειναν κλειστές στις εορτές και δεν μπορούσαν να δουλέψουν ούτε με το σύστημα του click away θα λάβουν εκτάκτως 3.000 ευρώ η κάθε επιχείρηση και 1.000 ευρώ ο κάθε εργαζόμενος.

«Θα υπάρξει επιδότηση στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου σε περιοχές που ήταν κλειστές στην περίοδο εορτών και δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν ούτε με μέθοδο click away.

Μιλάμε για περιοχές της Δυτικής Αττικής όπως Ελευσίνα, Ασπρόπυργος κ.α. ή η περιοχή της Κοζάνης που ήταν σε σκληρό lockdown. Θα λάβουν έκτακτη επιχορήγηση -όχι επιστρεπτέα ή δάνειο- 3.000 ευρώ ανά επιχείρηση και 1.000 ευρώ ο κάθε εργαζόμενος.

Αυτές οι επιχειρήσεις θα έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση και στήριξη από την κυβέρνηση» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.