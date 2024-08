300 εκατομμύρια νέοι έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση στο διαδίκτυο – Τι δείχνουν τα στοιχεία νέας έκθεσης

Η έκθεση της Childlight Global Child Safety Institute, που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, είναι σίγουρα σοκαριστική. Η ίδια, με όνομα Into the Light, (δλδ “στο φως”), προσπαθεί να καταδείξει το γεγονός ότι κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο τα παιδιά αναγκάζονται να ζουν στο σκοτάδι της. “Πρόκειται για μια κρυφή πανδημία”, αναγράφεται στην ιστοσελίδα τους. Ο δείκτης Into the Light Index λοιπόν, που δημιούργησαν οι ερευνητές και αναλυτές του Childlight Global Child Safety Institute, δείχνει την επικράτηση αυτού προβλήματος της παιδικής εκμετάλλευσης, παρουσιάζοντάς το μέσα από παγκόσμια δεδομένα.

Η πανδημία της παιδικής, σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Η έκθεση ξεκινάει επισημαίνοντας έναν πολύ τραγικό αριθμό. Σύμφωνα με την ίδια λοιπόν 300 εκατομμύρια νέοι έχουν βιώσει σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση στο διαδίκτυο σε διάστημα ενός έτους. Το νούμερο αυτό, το οποίο σχηματίστηκε έπειτα από συνεργασία του Ινστιτούτου με οργανώσεις επιτήρησης και αστυνόμευσης, όπως το Ίδρυμα Internet Watch Foundation (IWF), το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Εκμεταλλευόμενα Παιδιά (NCMEC), το Καναδικό Κέντρο Προστασίας Παιδιών (C3P), τη Διεθνή Ένωση Γραμμών Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης (INHOPE) και τη Διεθνή βάση δεδομένων σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών της Ιντερπόλ (ICSE), φαίνεται πως αποτελεί μια ξεκάθαρη πλέον εικόνα για τους κινδύνους που διατρέχουν τα παιδιά και οι ανήλικοι στο διαδίκτυο.