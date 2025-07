«Οδύσσεια»: Διέρρευσε στα social media το teaser trailer του έπους του Κρίστοφερ Νόλαν

Το πρώτο teaser για την ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν και της Universal, διέρρευσε στα social media – στο X και στο TikTok.

Όπως σε πολλά από τα προηγούμενα blockbusters του Κρίστοφερ Νόλαν, με πιο πρόσφατο το βραβευμένο με το βραβείο καλύτερης ταινίας «Oppenheimer» το 2023, ο διάσημος σκηνοθέτης κυκλοφόρησε ένα σύντομο teaser περισσότερο από ένα χρόνο πριν. Το teaser της ταινίας «Οδύσσεια» έχει προγραμματιστεί να συμπεριληφθεί παράλληλα με την κυκλοφορία του «Jurassic World Rebirth» της Universal.

Πριν ακόμα το teaser της ταινίας «Οδύσσεια» αρχίσει να παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, άρχισαν να εμφανίζονται διαρροές το απόγευμα της Τρίτης, με πολλές από αυτές να κατεβαίνουν γρήγορα με σημαίες πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν είναι η πρώτη φορά που μια μεγάλη ταινία ή σειρά πλήττεται από διαρροή. Το «Spider-Man: No Way Home», το «House of the Dragon» και η τελευταία σεζόν του «Game of Thrones» αντιμετώπισαν όλες τις διαρροές πρώιμου υλικού στο διαδίκτυο.

Tι είδαμε στο teaser trailer

Το teaser, διάρκειας 70 δευτερολέπτων, δείχνει εν συντομία τον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα του Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα, τον γιο του Τηλέμαχο (τον υποδύεται ο Τομ Χόλαντ) και έναν μυστηριώδη χαρακτήρα που υποδύεται ο Τζον Μπέρνθαλ. Ξεκινά με κάποια αφήγηση μιας φωνής που μοιάζει με αυτή του Ρόμπερτ Πάτινσον ο οποίος επίσης υποδύεται έναν άγνωστο χαρακτήρα.

«Σκοτάδι. Οι νόμοι του Δία διαλύονται σε κομμάτια. Ένα βασίλειο χωρίς βασιλιά από τότε που πέθανε ο αφέντης μου», λέει πάνω από πλάνα ενός σκούρου μπλε ωκεανού και κυμάτων που σκάνε στην αμμώδη ακτή. «Ήξερε ότι ήταν ένας πόλεμος που δεν μπορούσε να κερδηθεί, και μετά με κάποιο τρόπο… με κάποιο τρόπο τον κέρδισε».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Odyssey Movie (@theodysseymovie)

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.in.gr πατώντας ΕΔΩ