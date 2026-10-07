40 συλλήψεις, 70 προσαγωγές και εκατοντάδες έλεγχοι στην Πελοπόννησο για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 40 άτομα, προσήχθησαν 70 και έγινε έλεγχος σε 809. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 617 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά 183 παραβάσεις, ενώ κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ποσότητες κάνναβης, κυνηγετικά όπλα, σιδερογροθιά και προϊόντα παραεμπορίου. Οι αστυνομικοί έλεγχοι στοχεύουν στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, αλλά και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών

Πιο αναλυτικά στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκε χθες (6.10.2026), εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε -809- άτομα, εκ των οποίων τα -727- ήταν ημεδαποί και -82- ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε -617- οχήματα.

Επιπλέον, προσήχθησαν -70- άτομα, από τα οποία -60- ήταν ημεδαποί και -10-ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν -40- άτομα.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν:

στην Αργολίδα:

Ένας (1) ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα,

ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, Ένας (1) ημεδαπός, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου,

ημεδαπός, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, Ένας (1) ημεδαπός, για καταδικαστικό έγγραφο,

ημεδαπός, για καταδικαστικό έγγραφο, Ένας (1) ημεδαπός, για παράβαση του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας και

ημεδαπός, για παράβαση του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας και Δύο (2) αλλοδαποί, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

στην Αρκαδία:

Δύο (2) ημεδαποί, για επικίνδυνη οδήγηση και

ημεδαποί, για επικίνδυνη οδήγηση και Ένας (1) αλλοδαπός, για καταδικαστικό έγγραφο.

στην Κορινθία:

Ένας (1) ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και

ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και Ένας (1) αλλοδαπός, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

στην Λακωνία:

Τρείς (3) ημεδαποί, για στέρηση δελτίου ταυτότητας,

ημεδαποί, για στέρηση δελτίου ταυτότητας, Ένας (1) ημεδαπός, για κλοπή και

ημεδαπός, για κλοπή και Ένας (1) ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς.

στη Μεσσηνία:

Δώδεκα (12) ημεδαποί και δύο (2) αλλοδαποί, για ναρκωτικά,

ημεδαποί και αλλοδαποί, για ναρκωτικά, Τρείς (3) ημεδαποί, για στέρηση δελτίου ταυτότητας,

ημεδαποί, για στέρηση δελτίου ταυτότητας, Δύο (2) ημεδαποί, για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα ,

ημεδαποί, για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα Ένας (1) ημεδαπός, για κλοπή,

ημεδαπός, για κλοπή, Μία (1) ημεδαπή, για κλοπή και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου,

ημεδαπή, για κλοπή και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, Ένας (1) ημεδαπός, για καταδικαστικό έγγραφο,

ημεδαπός, για καταδικαστικό έγγραφο, Ένας (1) αλλοδαπός, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο και

αλλοδαπός, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο και Μία (1) ημεδαπή, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά -183- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, πραγματοποιήθηκαν -2- ακινητοποιήσεις οχημάτων, ενώ κατασχέθηκαν:

σιδερογροθιά, στην Αργολίδα,

μαχαίρι (στιλέτο), με μήκος λάμας -10- εκατοστών, στην Κορινθία,

ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -17,2- γραμμαρίων, μικροποσότητες κοκαΐνης και ηρωίνης, τσιγαριλίκι κάνναβης, ναρκωτικό δισκίο, -2- κυνηγετικά όπλα και –προϊόντα παραεμπορίου, στη Μεσσηνία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.