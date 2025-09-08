430 εκατ. ευρώ και νέα δυναμική για επενδύσεις στις περιοχές της ΔΑΜ στην Πελοπόννησο (video)

Ενδιαφέρον έχουν όσα βρίσκουν αναφορά στις ενέργειες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μια Περιφέρεια που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να ενεργοποιήσει, όχι απλά τον σχεδιασμό, αλλά να τρέξει και να υλοποιήσει έργα που βρίσκουν αναφορά στις περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. 430 εκατ. ευρώ είναι το ύψος των επενδύσεων που έχουν εγκριθεί ήδη για την Πελοπόννησο, ενώ κρίσιμες υποδομές έρχεται να υποστηρίξει ο Πυλώνας 3 του Προγράμματος, με 64 εκατ. ευρώ. Μέλημα της όλης προσπάθειας -όπως τόνισε ο Δημήτρης Πτωχός- είναι οι επενδύσεις αυτές να αντέξουν στον χρόνο.