ΔΕΘ 2025 | Δημήτρης Πτωχός: «Η Πελοπόννησος με όραμα, σχέδιο και εξωστρέφεια» – Εγκαίνια του Περιπτέρου της Περιφέρειας

Με εντυπωσιακή συμμετοχή επισκεπτών, έντονη ζωντάνια και γνήσιες πελοποννησιακές γεύσεις πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Περιπτέρου της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το περίπτερο συγκέντρωσε από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον, κερδίζοντας τα θετικά σχόλια όλων για τη σύγχρονη αισθητική του, τη φιλοξενία που πρόσφερε αλλά και το μήνυμα που εκπέμπει για μία Πελοπόννησο που αλλάζει, διεκδικεί και επενδύει στο μέλλον της.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, στην ομιλία του, τόνισε ότι η ΔΕΘ είναι το μεγάλο βήμα της Ελλάδας για να παρουσιάσει τη δυναμική της, και πως η Πελοπόννησος βρίσκεται εκεί για να δείξει καθαρά ότι είναι παρούσα, απαιτητική και έτοιμη να κατακτήσει νέες κορυφές. Επίσης, έδωσε μία πρώτη γεύση από το νέο Place Brand της Περιφέρειας με το σύνθημα «Εδώ το αδύνατο είναι μόνο η αρχή», το οποίο συμπυκνώνει την ιστορία και την ταυτότητά της και ταυτόχρονα σηματοδοτεί μια νέα πορεία για το μέλλον.

Παράλληλα, παρουσίασε το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που υλοποιείται με συγκεκριμένα έργα και παρεμβάσεις. Έργα για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, για τη βελτίωση των υποδομών και της οδικής ασφάλειας, για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της διαχείρισης των υδάτων, για την αναβάθμιση του τουρισμού και του πολιτισμού, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ψηφιακή μετάβαση. Όλα με κοινό παρονομαστή την κοινωνική συνοχή, που – όπως είπε – «δεν είναι συμπλήρωμα αλλά προϋπόθεση ανάπτυξης».

«Δεν μιλάμε θεωρητικά· μιλάμε με έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα, έργα που πίσω τους έχουν ιστορίες ανθρώπων», τόνισε χαρακτηριστικά και έστειλε το μήνυμα πως «Με στρατηγική, με συνεργασίες, με αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου, η Πελοπόννησος κερδίζει βήμα-βήμα το μέλλον της και αποδεικνύει ότι είναι ένας τόπος που προοδεύει, δημιουργεί και εμπνέει».

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Ανδρέας Φιορεντίνος. Όλοι στάθηκαν στην εξαιρετική συνεργασία που έχουν αναπτύξει με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού και των συνεργατών του, αλλά και στη σιγουριά που εμπνέει το φιλόδοξο σχέδιο που υλοποιείται. Όπως σημειώθηκε, η Περιφέρεια έχει μπει σε μια τροχιά ουσιαστικής ανάπτυξης, με έργα και πρωτοβουλίες που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών και δημιουργούν προοπτική για το μέλλον.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε, με τους επισκέπτες να φεύγουν έχοντας γευτεί κυριολεκτικά και μεταφορικά την Πελοπόννησο – έναν τόπο που ενώνει παράδοση και καινοτομία, πολιτισμό και ανάπτυξη, παρελθόν και μέλλον.

Στα εγκαίνια του Περιπτέρου της Περιφέρειας Πελοποννήσου παρευρέθηκαν επίσης πολλοί εκπρόσωποι του πολιτικού, αυτοδιοικητικού και επιχειρηματικού κόσμου, γεγονός που επιβεβαίωσε το ευρύ ενδιαφέρον και τη δυναμική που αποπνέει η φετινή συμμετοχή.

Μεταξύ αυτών, οι Βουλευτές Περικλής Μαντάς (Μεσσηνίας), Μαριλένα Σούκουλη (Κορινθίας), Νεοκλής Κρητικός (Λακωνίας), Άγγελος Συρίγος (Α΄ Αθηνών), Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αττικής, Ανδρέας Καλογερόπουλος, καθώς και ο Ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης. Παρών ήταν και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, όπως και ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης. Την τοπική αυτοδιοίκηση εκπροσώπησαν, μεταξύ άλλων, οι Δήμαρχοι Λουτρακίου Γιώργος Γκιώνης, Νότιας Κυνουρίας Μανώλης Δολιανίτης και Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης, ενώ έντονη ήταν και η παρουσία προέδρων επιμελητηρίων, συλλόγων και φορέων.

Από την Περιφερειακή Αρχή, στο πλευρό του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού βρέθηκαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη Χρήστος Λαμπρόπουλος, οι Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Αργολίδας Κωνσταντίνος Μανδρώνης, Π.Ε. Αρκαδίας Βασίλειος Σιδέρης, Π.Ε. Κορινθίας Αναστάσιος Γκιολής, Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας, Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Σωτήριος Μουρίκης, Ενέργειας – Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας Αναστάσιος Αδαμόπουλος, Χωρικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Σπύρος Τζινιέρης και Μεταφορών – Επικοινωνιών Αναστάσιος Γανώσης και ο Εκτελεστικός Γραμματέας Γιώργος Σπίνος,.

Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Θεόδωρος Κουναδέας, αλλά και πολλά στελέχη που συνέβαλαν στην άρτια οργάνωση και επιτυχημένη παρουσία της Πελοποννήσου στη ΔΕΘ.