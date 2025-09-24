5 συλλήψεις έπειτα από στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμό ρομά στην Κορινθία

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην Κορινθία, σε καταυλισμό ρομά, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 5 άτομα.

Αναλυτικά, στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, χθες (23.9.2025) το πρωί, στην περιοχή του δήμου Κορινθίων, πραγματοποιήθηκε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς που διαβιούν άτομα με στοιχεία κοινωνικής ομοιογένειας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς των υφιστάμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης ελέχθησαν -73- άτομα, προσήχθησαν -7-, ενώ συνελήφθησαν -5- για τα ακόλουθα αδικήματα:

-3- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και

άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και -2- άτομα, για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης στην Κορινθία, βεβαιώθηκαν -2- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.