6 άγνωστα και απίθανα πράγματα για τα σκαθάρια που μπορούν και επιβιώνουν σχεδόν παντού

Λέγεται ότι κάποτε είχαν ρωτήσει τον διακεκριμένο βιολόγο JBS Haldane αν η μελέτη των πλασμάτων της φύσης τού έχει διδάξει κάτι για τον Θεό. «Φαίνεται να έχει υπέρμετρη αγάπη για τα σκαθάρια» ήταν η απάντηση του επιστήμονα.

Η φράση αυτή, που σήμερα κοσμεί μια προθήκη με εντυπωσιακά μέλη της εν λόγω οικογένειας εντόμων στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, συμπυκνώνει τέλεια την εκπληκτική ποικιλομορφία τους, που δεν απαντάται σε κανένα άλλο πλάσμα ανά την υφήλιο.

Τα κολεόπτερα (όπως είναι η επίσημη ονομασία των σκαθαριών) συνιστούν το 25% των γνωστών ζωικών ειδών του πλανήτη μας. Είναι η πιο πολυπληθής τάξη στην ομοταξία των εντόμων με 400.000 καταγεγραμμένα είδη και μπορεί να τα βρει κανείς σχεδόν σε όλα τα ενδιαιτήματα, με εξαίρεση τις θάλασσες και τις πολικές περιοχές. Από τα πυκνά δάση του Αμαζονίου μέχρι την άνυδρη έρημο της Σαχάρας, τα σκαθάρια έχουν εξελιχθεί ώστε να επιβιώνουν σχεδόν παντού, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη πηγή τροφής και αναπτύσσοντας προσαρμογές που μοιάζουν… εξωπραγματικές.

