63,8 εκατ. ευρώ για έργα Δίκαιης Μετάβασης μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή

Η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου ενέκρινε τη συμμετοχή της Περιφέρειας στον Πυλώνα ΙΙΙ του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Σύμβαση προβλέπει τη δυνατότητα ένταξης έργων συνολικού προϋπολογισμού έως 63,8 εκατ. ευρώ, με ανώτατη χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΤΕπ έως 45,9 εκατ. ευρώ. Η Περιφέρεια συμμετέχει ως Φορέας Υλοποίησης, αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό, την ωρίμανση, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των έργων, με πλήρη συμμόρφωση στο εθνικό και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο, καθώς και στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα της ΕΤΕπ.

Μεταξύ των έργων που έχει ήδη ανακοινώσει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός περιλαμβάνονται:

Η Γεωργική Σχολή στη Μεγαλόπολη, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, ο κόμβος της ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά, ο Περιφερειακός δρόμος Τρίπολης, η παράκαμψη Δημητσάνας, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας και το νέο Διοικητήριο της Περιφέρειας στην Τρίπολη.

Οι παρεμβάσεις αυτές συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων που συνδέει υποδομές, εκπαίδευση, κοινωνική συνοχή, επιχειρηματικότητα και σύγχρονες υπηρεσίες, ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της Πελοποννήσου. Με την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ανοίγει, για πρώτη φορά, ο δρόμος για την αξιοποίηση ενός ισχυρού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου, με στόχο η Δίκαιη Μετάβαση να μεταφραστεί σε απτά έργα και μετρήσιμα οφέλη για τους πολίτες.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Πρόεδρος της Επιτροπής, Χρήστος Λαμπρόπουλος, ανέφερε: «Η έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον Πυλώνα ΙΙΙ αποτελεί μια ουσιαστική και τεκμηριωμένη θεσμική απόφαση, που ενισχύει τη δυνατότητά μας να υλοποιήσουμε κρίσιμες δημόσιες επενδύσεις με σταθερό και αξιόπιστο χρηματοδοτικό υπόβαθρο.

Μέσα από τον Πυλώνα ΙΙΙ του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Περιφέρεια αποκτά πρόσβαση σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που επιτρέπει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, τη σωστή ωρίμανση και την αποτελεσματική υλοποίηση έργων με άμεσο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή, με πλήρη αίσθηση ευθύνης, διασφαλίζει ότι κάθε απόφαση υπηρετεί τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της ενίσχυσης της καθημερινότητας των πολιτών της Πελοποννήσου».

Ο Αναστάσιος Αδαμόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας, σημείωσε: «Ο Πυλώνας ΙΙΙ του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης δίνει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τη δυνατότητα να περάσει από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση έργων που συνδυάζουν την αναπτυξιακή προοπτική με την περιβαλλοντική και κοινωνική ισορροπία.

Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στο χρηματοδοτικό αυτό σχήμα αποτελούν μέρος ενός συνεκτικού σχεδίου που ενισχύει τις υποδομές, προωθεί τη βιώσιμη κινητικότητα, στηρίζει την κοινωνική συνοχή και δημιουργεί τις βάσεις για μια νέα, ανθεκτική οικονομία στις περιοχές μετάβασης.

Η συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επιβεβαιώνει ότι η Δίκαιη Μετάβαση στην Πελοπόννησο προχωρά με συγκεκριμένα έργα, σαφείς κανόνες και μετρήσιμα αποτελέσματα για τους πολίτες και το περιβάλλον».