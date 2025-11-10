Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
10
Νοέμβριος
TOP
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

7ο Διεθνές Κύπελλο Χορού «Kalamata Dance Cup 2025» 15 & 16 Νοεμβρίου στην Καλαμάτα (video)

Share

Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Dance Challenge, Νίνα Δράκου και ο Αιμίλιος Μπούσιος ,Chairman, βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Τι Λες Τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη και μας έδωσαν όλες τις
λεπτομέρειες για το 7ο Διεθνές Κύπελλο Χορού. Η μεγάλη γιορτή του χορού θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 15 και 16 Νοεμβρίου 2025, φέρνοντας κορυφαίους αθλητές και κριτές από όλο τον κόσμο στην πόλη μας.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ