7ο Διεθνές Κύπελλο Χορού «Kalamata Dance Cup 2025» 15 & 16 Νοεμβρίου στην Καλαμάτα (video)

Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Dance Challenge, Νίνα Δράκου και ο Αιμίλιος Μπούσιος ,Chairman, βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Τι Λες Τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη και μας έδωσαν όλες τις

λεπτομέρειες για το 7ο Διεθνές Κύπελλο Χορού. Η μεγάλη γιορτή του χορού θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 15 και 16 Νοεμβρίου 2025, φέρνοντας κορυφαίους αθλητές και κριτές από όλο τον κόσμο στην πόλη μας.